Плата за детские сады во Владимире может повыситься до 177 рублей в день

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вслед за подорожанием тарифов ЖКХ и ростом платы за капитальный ремонт жителям региона придется готовить еще больше денег за детский сад. Губернатор Александр Авдеев подписал соответствующее постановление. Он установил среднюю и максимальную стоимость за присмотр за детьми. Но итоговое решение примут главы городов и районов.

Если сейчас владимирцы платят 167 рублей в день за 12-часовое пребывание детей в детском саду, тотеперь цены будут выше. По максимальному тарифу сумма может увеличиться сразу на 10 рублей и составить 177 рублей. Кратковременное пребывание (3-5 часов) обойдется в 75 рублей, а круглосуточное — в 227 рублей. Такие же цены планируются и в другом крупном городе региона — Коврове, за исключением круглосуточного пребывания, там оно составит 214 рублей.

А вот в других муниципалитетах порядок цен немного ниже, хотя и для них подорожание будет существенным. Так, в Гусь-Хрустальном плата может увеличиться со 128 до 157 рублей в день, в Собинском районе — со 132 до 147 рублей, в Судогодском — со 138 до 151 рубля.

Меньше всего даже при максимально установленной плате будут платить жители Гусь-Хрустального района — 136 рублей за полный день, Камешковского и Ковровского районов — по 138 рублей, Гороховецкого района — 140 рублей, Киржачского и Александровского районов — 147 рублей. В остальных муниципалитетах стоимость варьируется от 156 до 171 рубля.

Кстати, когда в январе прошлого года в областном центре повысили родительскую плату за детский сад, чиновники пообещали, что изменится меню. В рационе малышей должны были появиться мясо индейки (так как оно гипоаллергенное, а сейчас много детей-аллергиков), язык, печень, хотели добавить овощи. Но по факту этого не произошло. Печень как давали, так и дают в виде суфле. Дети и даже сами воспитатели такое блюдо не любят. Что касается овощей, то и здесь особого разнообразия нет - ребятам дают привычную картошку, рагу, капусту, а также салаты из свеклы и моркови.

Напомним, что с 1 октября от платы за детский сад освободили детей мобилизованных, находящихся в СВО. Также бесплатно посещают дошкольные учреждения дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети с туберкулезной интоксикацией, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей.