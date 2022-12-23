Во Владимирской области 27 многоквартирных домов могут остаться без лифтов

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В уходящем году Фонд капремонта Владимирской области практически полностью завершил то, что спланировал. Однако в нынешних условиях пришлось пойти на непопулярный шаг и повысить сумму взносов. Так в ведомстве надеются не только сохранить показатели, но даже отремонтировать больше домов.

Сложности спецсчета

По словам исполняющего обязанности генерального директора Фонда капремонта Владимирской области Сергея Гудкова, строительно-монтажные работы в 2022 году провели почти на 300 домах. Чаще всего ремонтировали кровли, фасады, подвалы, а также внутренние инженерные системы. Сейчас план выполнен на 93 процента, а к новому году завершат все. Что касается проектирования будущих ремонтов, то оно уже полностью закончено.

Особо отметил и.о. главы фонда тот факт, что в 2022 году на 62 домах работы выполнены в рамках так называемого «энергоэффективного капремонта» - это федеральная программа, на которую регион затратил 500 миллионов рублей с 2019 года. Сейчас федеральный центр вернул региону 128 миллионов, и планируется возвратить еще 131 миллион. После такого ремонта в домах за счет новых технологий появляется возможность существенно экономить на «коммуналке» - от 18 рублей и выше за квадратный метр.

Что касается замены лифтов, которые в домах старше 25 лет необходимо полностью поменять до 2025 года, то сейчас в регионе удалось поменять 1200 лифтов, из них 136 в 2022 году, и пока есть предпосылка к тому, что в срок получится уложиться. Но тут кроется нюанс — оказывается, речь идет исключительно о многоквартирных домах, которые платят взносы в «общий котел» Фонда капремонта. Те же, что находятся на спецсчете, а проще говоря — ведут собственную кубышку на капитальный ремонт, могут не увязаться, так как у многих тариф еще старый, а цены давно подскочили.

- По результатам анализа в 27 домах на 53 лифта деньги на их замену отсутствуют вообще, также имеется задолженность по уже выполненным работам. То есть — какие-то работы они сделали, а про лифты забыли, - констатировал Сергей Гудков и объяснил, что жильцы этих многоэтажек действительно рискуют остаться без лифтового оборудования.

Сейчас эту проблему власти решают на уровне федерального центра. Есть еще вариант перехода этих домов в фонд капремонта, и тогда средства выделят из «общего котла».

Кстати, подобные обращения уже есть, но тут кроется еще один подводный камень — чтобы перейти со спецсчета в фонд капремонта, дом обязан предоставить бумаги с указанием, на что были потрачены уже собранные ранее деньги. Оказывается, сделать это могут не все — тут все зависит от добросовестности конкретных управдомов и председателей ТСЖ.

Непопулярная мера

Говоря о повышении тарифа с 7,50 до 8,40 рубля, Сергей Гудков еще раз отметил, что это один из самых низких взносов в Центральном федеральном округе, а если бы его повышали каждый год, то сейчас бы ценник для владимирцев поднялся как минимум до 12 рублей с квадратного метра.

- В 2020 году мы делали расчет, который показал, что взнос должен составлять 14 рублей с многоэтажки и около 30 рублей с малоэтажного дома, но социального разрыва быть не должно, - объяснил Гудков и напомнил, что из 11 тысяч многоквартирных домов в состав фонда входят 8000, из которых почти пяти тысяч — именно малоэтажки.

Понятно, что держать прежний тариф в условиях повышения цен на стройматериалы просто нереально.

- Мера непопулярная, но необходимая, - признал глава областного Фонда капремонта.

По прогнозам специалистов, такое повышение даст региону возможность починить на 30 домов больше обычного. Правда, подсчет вели в кровлях, как в наиболее популярном виде ремонта. При этом в плане на 2023 год стоит капремонт 308 домов, и уже с учетом денег, которые гипотетически будут получены после повышения взноса.

- Конечно, изменения в цифрах могут быть. Но где-то цены возвращаются к прежним показателям, и тогда это будет уже не 30, а 40 дополнительных домов, - объяснил Сергей Гудков, заметив, что понижение, в частности, касается как раз лифтового оборудования, а вот крыши наоборот стоят дорого. Конечно, может быть и обратный эффект после повышения стоимости материалов и оборудования.

Также глава фонда признал, что в связи с трудной экономической ситуацией в договоры с подрядчиками приходится вносить графу о рассрочке платы на три года, хотя это совсем не означает, что деньги за работу платят так долго — скорее, это страховка на всякий случай.