С 1 декабря для владимирцев коммуналка вырастет на 9 процентов

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Из-за небывалого роста инфляции (до 13,9 процента) значительно выросли цены. Правительство даже решило изменить сроки повышения коммунальных тарифов. Вместо 1 июля цены подорожают уже с 1 декабря, причем по максимуму. Однако потом власти установят мораторий на повышение услуг на полтора года — до 30 июня 2024 года.

Во Владимирской области в среднем тарифы на коммунальные услуги вырастут на 11 процентов. Теплоснабжение подорожает на 7,5 процентов, горячее водоснабжение — на 7,8 процентов, электроснабжение — на 8,9 процентов, водоотведение — на 8 процентов, холодное водоснабжение — на 9,6 процента, газ — на 10,3 процентов, обращение с твердыми коммунальными отходами — на 9,1 процента, поставка твердого топлива (там, где есть печи) — на 6 процентов.

- Очень часто жители в своих обращениях говорят, что во Владимирской области самые высокие тарифы. Мы мониторим ситуацию, и это не совсем так. К примеру, на ноябрь 2022 года водоснабжение у нас в среднем обходится в 35 рублей, и с таким показателем мы находимся на шестом месте в ЦФО. Минимальный тариф — в Тверской области — 24 рубля, максимальный — в Москве — 45,74 рублей, - сообщила директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова.

То же самое и по другим коммунальным услугам. Цена за водоотведение — 33,45 рублей, максимальный тариф в Рязанской области (35,74 рублей). По газоснабжению, которое расходуется на отопление, у нас 5,94 рублей, максимальный - в Тульской области (7,90 рублей), минимальный — в Смоленске (4,95 рублей). По этому показателю Владимирская область находится на 12-й строчке в ЦФО.

- По электроснабжению тариф сейчас 5,19 рублей, подорожают до 5,65 рублей. Мы занимаем шестую позицию в ЦФО. Минимальный тариф в Ярославской области - 4,17 рублей, максимальный в Москве – 6,17 рублей. По твердым коммунальным отходам мы одни из самых недорогих по стоимости кубического метра. Сейчас платим 541 рубль, а ожидаем подорожание до 591 рубля. Мы десятые по этому показателю из 17 субъектов ЦФО. И это объективно, поскольку у нас в тариф не заложена инвестиционная программа, как у других, - отметила Мария Новоселова.

По тарифам по отоплению Владимирская область занимает третье место. Если сейчас жители области в среднем платят по 2633 рубля, то с 1 декабря платеж увеличится до 2831 рубля.

Департамент цен и тарифов составил мониторинг по населенным пунктам, где коммуналка подорожает больше. Во Владимире рост составит 9 процентов (сильнее всего — на 11 процентов — подорожает теплоснабжение), в Лакинске — 8,4, в Муроме — 8,68, в Гусь-Хрустальном — 8,6, в Киржаче — 8,5, в Судогде — 8,4, в Юрьев-Польском — 8,38, в Вязниках — 8,34, в Коврове — 8,2, в Суздале — 7,9. Минимальный рост коммунальных услуг будет в поселке Вольгинский — всего 3 процента.

Кстати, льготникам обещают повысить субсидии по оплате коммунальных услуг, чтобы они смогли «выжить» при такой дорогой коммуналке.

КОНКРЕТНО

За квартиру площадью 38 квадратных метров с центральным отоплением и одним проживающим по новым тарифам придется заплатить 2800 рублей (было 2600).