Во Владимирской области больше всего нужны представители IT-сферы, швеи и военные

Фото с сайта pexels.com. Автор - Jonathan Borba.

14 декабря мы писали про то, что во Владимирской области нарастает кадровый голод. Такие данные предоставила служба исследований агентства по поиску работы hh.ru. И практически сразу эти проблемы признали и в департаменте труда и занятости населения. Директор департамента Андрей Григорьев согласился с тем, что регион испытывает потребность в рабочих руках по многим профессиям.

Число мигрантов не изменилось

Причем, может возникнуть ощущение, что на нарастание кадрового голода могла повлиять ситуация с трудовой миграцией. Ведь из-за санкций число граждан иностранных государств, приезжающих в Россию снизилось. Однако по факту это не совсем так, так как к нам в регион едут в основном представители Азии.

- Трудовая миграция осталась у нас на прежнем уровне, - заявил Андрей Григорьев. – Около 10 тысяч человек приехали к нам в течение этого года по квотам. В частности, только по вакансии «швея» к нам приехали в регион две тысячи вьетнамцев. Но даже это не решает проблему нехватки швей. В среднем по области сейчас на одну вакансию приходится 0,3 человека. К примеру, в обрабатывающих производствах нехватка кадров составляет 49 процентов!

При этом в регионе уже есть профессии, которые можно назвать вечными лидерами по востребованности. Среди них медики и педагоги. Одних только врачей области нужно 1000 штук. Также всегда во Владимирской области не хватает токарей, фрезеровщиков, швей.

Но есть и профессии, где нехватка появилась в связи с веяниями времени. Так, например, области очень нужны военные, представители IT-сферы, водители. Последние, к примеру, стали востребованы в результате строительства М-12, когда все водители ломанулись на федеральную стройку с других мест работы. И сразу стало не хватать их, к примеру, на общественном транспорте.

Переобучать и строить жилье

Конечно, в регионе знают о проблеме и думают, как ее решать. По словам Андрея Григорьева, сложнее всего привлечь в регион квалифицированных специалистов. Не так давно, на одном из совещаний по этому вопросу, вице-губернатор Александр Ремига сказал, что надо заманивать людей жильем. Но тут уж все зависит от местных властей. Правда, на областном уровне тоже собираются присоединиться к решению проблемы путем строительства специального жилья для приезжающих к нам в регион специалистов.

Андрей Григорьев. Фото: Алексей СУХОВ

Еще один путь – переобучать местное население. И в центрах занятости населения региона постоянно ведут эту работу. В 2022 году около 3 тысяч владимирцев переобучились на другие специальности с помощью цифровой платформы «Работа России», где доступно более 500 образовательных программ. Бесплатно переобучиться может любой человек, который не имеет работы. Также право на данный сервис имеют мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и некоторые другие категории населения.

- Около двух тысяч человек переобучились на специалиста по работе в маркетплейсах, дизайнера интерфейсов, smm-специалиста и другие популярные профессии, - рассказал Андрей Григорьев. – Еще 906 человек получили такие востребованные на рынке труда специальности, как водитель автомобиля, специалист по кадрам, тракторист, швея, бухгалтер и другие.

КОНКРЕТНО

Подробнее об условиях участия в образовательных программах можно узнать на единой цифровой платформе «Работа России» или в центрах занятости населения по месту жительства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

0,6% составил уровень безработицы во Владимирской области на конец 2022 года.

1500 рублей составляет минимальный размер пособия по безработице, чуть более 12 тысяч рублей составляет максимальный его размер.