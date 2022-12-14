Во Владимирской области нарастает кадровый голод

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Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с вакансиями и резюме во Владимирской области и выяснила, что по итогам ноября нехватка кадров в регионе стала еще острее: если в октябре на одно вакантное рабочее место приходилось 2,9 активных резюме, то в ноябре – уже 2,8. Напомним, нормой для рынка труда считается ситуация, когда на вакансию приходится 5-6 резюме.

В ноябре во Владимирской области насчитывалось 8,1 тысячи вакансий и 22,8 тысячи активных резюме.

«Уровень конкуренции за рабочие места во Владимирской области снижается уже пятый месяц подряд. При этом в июле на вакансию приходилось 3,4 резюме. Можно говорить о том, что в регионе продолжает нарастать кадровый голод. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», — отмечает Мария Токарева, ведущий менеджер по маркетингу и связям с государственными органами hh.ru по Северо-Центральному региону.

Наиболее острый дефицит кадров в регионе сегодня наблюдается в таких сферах как «Рабочий персонал» и «Медицина, фармацевтика» (по 0,5 резюме на вакансию), «Строительство, недвижимость» (0,6). Выраженная нехватка кадров сохраняется в сфере «Банки, инвестиции, лизинг» (0,5 резюме на вакансию), Автомобильном бизнесе» (0,9), «Продажах» (1,0) и «Производстве» (1,1).

Относительно комфортная ситуация зафиксирована лишь в сфере «Юристы» (7 резюме на вакансию).