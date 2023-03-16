Александр Авдеев: «Зарплаты на владимирской скорой не уменьшались!»

. Фото: Алексей СУХОВ

15 марта состоялась пресс-конференция губернатора Владимирской области Александра Авдеева. И, конечно же, на ней не могли обойти стороной медицинские вопросы. Правда, стоит отметить, что в отличие от прошлых встреч с главой области, в этот раз список медицинских тем не был так обширен и, по сути, ограничился ситуацией на владимирской станции скорой помощи.

«Департамент перестарался»

Главу 33 региона вновь спросили о ситуации с зарплатами медиков, на которые те жалуются с начала марта. И Александр Авдеев заявил, что зарплаты на станции меньше не стали, просто людей стало больше.

- Благодаря усилиям департамента, зарплата стала больше, людей стало больше, машин скорой помощи стало больше. Зарплата врачей у нас по области составляет 80-90 тысяч рублей. Зарплата средняя по станции скорой помощи - более 90 тысяч рублей. Минимальная равна 66 тысячам рублей, а максимальная достигает 155 тысяч, - заявил Александр Авдеев. - Еще раз уточню, зарплата не уменьшилась, но количество среднего медперсонала увеличилось в два раза, а врачей стало на 150 человек больше.

Если говорить конкретно, то за два года количество врачей на станции скорой помощи увеличилось с 26 до 35 человек, а фельдшеров теперь 257, а раньше было 120. При этом, по словам губернатора, у фельдшеров и водителей зарплаты выросли на 15 процентов.

- Мы увеличили зарплатный фонд за последний год с 270 до 300 миллионов. А в чем сыр-бор? В каком-то смысле перестарался департамент здравоохранения (сейчас министерство здравоохранения - Авт.). Была большая, провальная ситуация на станции скорой помощи. Резко подняли зарплату на владимирской станции, что привело к резкому оттоку кадров в районах. Петушки потеряли 8 сотрудников, Судогда 9 сотрудников, Суздаль 5 сотрудников. То есть мы здесь нарастили и зарплаты, и количество, а там упустили ситуацию.

Губернатор после этого заявил, что теперь приходится «выравнивать эту ситуацию». А также напомнил, что конфликт начался с того, что местный профсоюз должен был урегулировать трудовые отношения.

- Этого сделано не было, потому что было удобно. Сейчас пытаются выйти на заключение прозрачного трудового договора, который будет регулироваться, - подвел итог Авдеев.

На чьей стороне правда?

Напомним, что история началась 3 марта. Тогда председатель профсоюза ССМП Владимира «Действие» Екатерина Ашаева сообщила, что на станции скорой помощи сократился фонд оплаты труда.

Тогда сотрудники станции рассказали, что на комиссии обнаружился тот факт, что на 2023 год фонд оплаты труда для медучреждения был сокращен с 271,5 до 262,5 миллионов рублей. По мнению представителей профсоюза «Действие», приблизительно этой суммы в итоге и не хватило на стимулирующие выплаты для врачей и фельдшеров общепрофильных бригад.

Фото Правительства Владимирской области.

В Минздраве Владимирской области отреагировали на это заявление и отметили, что сейчас фонд оплаты труда на ССМП Владимира еще не сформирован окончательно. В частности, еще не представлены окончательные взаиморасчеты с территориальным отделом фонда обязательного медицинского страхования по немедицинскому персоналу, административно-управленческому персоналу и совместителям.

- Таким образом, опубликованные цифры ФОТ не содержат еще части лимитов по отдельным категориям работников и являются неполными, неокончательными, - заключили в Минздраве региона и еще раз заверили, что зарплата медработников снижена не будет.

Уже позднее, когда медики обратились аж к Президенту России, министр здравоохранения Артем Осипов опубликовал на странице регионального Минздрава в ВК длинное письмо на нескольких листах, где расписал, как формируются зарплаты врачей скорой во Владимире.

Не сказать, что из этого письма стало понятней ситуация с зарплатами. Сейчас же все выглядит еще туманней.