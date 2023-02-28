Минздрав региона ответил Станции скорой помощи Владимира на обращение к Президенту

Фото Правительства Владимирской области.

Несколько дней назад руководство регионального здравоохранения провело очередное совещание на тему выплаты премий и зарплат с коллективом ССМП Владимира, однако стороны друг друга не убедили. Врачи, фельдшеры, медсестры и водители написали открытое письмо Президенту и губернатору, а уже 27 февраля коллективу ответили. Но пока на уровне минздрава региона.

«Те, кто сомневается»

Письмо адресовано сотрудникам станции, но ССМП Владимира выложила его в своих соцсетях. На нескольких листах, испещренных цифрами и графиками, Артем Осипов объясняет подчиненным, почему и за что конкретно они получают зарплаты и премии.

Однако в первую очередь министр подчеркнул, что подписи под обращением к главе государства поставила только четверть сотрудников Станции, на которой сейчас работает 426 человек.

«Для меня это означает, что много коллег, кто сомневается, кто рассуждает, кто видит напряженную работy главного врача, Минздрава области, профсоюзов, чтобы разобраться в причинах правового несоответствия локальных документов действующему законодательству. Менее половины из тех, кто поставили свои подписи, присутствовали на собрании коллектива 22 февраля, а значит, смогли услышать другое мнение», - отметил Артем Осипов.

Затем министр заверил коллектив, что их доходы в любом случае не могут стать ниже прошлогодних, так как это запрещено законом, и добавил, что базовым показателем, определяющим зарплаты, является «дорожная карта», а «обнуление» стимулирующих выплат справедливым быть не может.

Далее в письме приводятся нормативные документы, на основе которых определяется размер зарплаты медработников, и указывается, что целевой уровень их зарплат «привязан» к средней зарплате по субъекту, а эти цифры дает Минтруда Владимирской области. Так, в 2022 году средняя зарплата по региону была установлена на уровне 34650 рублей, а в нынешнем году установлена, как 36858 рублей.

«Таким образом, фонд оплаты труда должен обеспечить выполнение той самой «дорожной карты», которая предусматривает, что врачи получают 200 процентов к средней зарплате, а средний медперсонал — 100 процентов. С учетом того, что ССМП Владимира оказывает людям экстренную медпомощь, их зарплаты определяются с опережающим темпом этой самой «дорожной карты» и в 2023 году должны составлять 90235 рублей для врачей (против 88466 рублей в 2022 году) и 54330 для среднего медперсонала (против 53265 в 2022 году)», пишет Осипов.

Далее Артем Осипов приводит конкретные показатели фонда оплаты труда, где указано, что в январе на всех сотрудников ССМП Владимира он составил 24 миллиона 634 тысячи 330 рублей в 2022 году и 26 миллионов 159 тысяч 703 рубля (в среднем получается 61,4 тысячи рублей на человека) в 2023 году.

Из этих цифр и других аналогичных показателей за два года министр делает вывод, что на ССМП Владимира «дорожную карту» по зарплатам выполнили.

В праздничные дни, утверждают в минздраве, напряженность в нынешнем году была меньше, чем в 2022, причем за смену врач получал около 8000 рублей, фельдшер около 5000, а водитель в районе 2000 рублей. Затем Артем Осипов говорит о молодых кадрах и о том, что из-за выплат им по 1 миллиону рублей расходы региона в здравоохранение выросли дополнительно.

Вопрос о премиях

Затем министр перешел к вопросу стимулирующих выплат и прочих премиальных. По сути, Артем Осипов приводит выдержки из нормативных документов, регламентирующих порядок установления премий. Конкретики там мало, лишь набор формул, но вывод делается простой — снижаться они при увеличении окладов не могут.

И все же Артем Осипов признал, что на станции скорой помощи существуют проблемы. И связаны они с самой системой оплаты труда, которая противоречит законодательству.

«В настоящее время на Станции действует два документа - коллективный договор от 202l года и приказ 462/l от 02.08.202l года «О выплатах за интенсивность работы и качество выполняемых работ». При этом с лета 202l года в медицинской организации заморожен переговорный процесс по урегулированию Положения об оплате труда - важнейшей части коллективного договора по весьма формальной причине - в связи с отсутствием возможности завершить переговорный процесс. Зачем?», пишет министр и приводит структуру зарплат сотрудников Станции.

На диаграмме видно, что доля «стимулирующих» снизилась до 25 процентов в нынешнем году, Однако увеличилась доля зарплаты и прочих компенсаций.

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Далее Осипов утверждает, что все стимулирующие выплаты за январь производились за счет выплат в процентах от должностного оклада, что привело к диспропорции в структуре зарплаты и, как следствие, снижению ее у тех, кто отработал в праздники меньше.

- Таким образом, на Станции (узаконена) система оплаты труда, которая входит в противоречие с действующим трудовым законодательством, приводит к систематическому перерасходу ФОТ, нарушению принципов социального партнерства, - говорит министр здравоохранения.

В заключение Артем Осипов призвал врачей и профсоюзы «четко сформулировать требования в части стимулирующих выплат за январь 2023 года в письменной форме».

«Это важно для экономиста и бухгалтера при подготовке к работе комиссии по пересмотрy стимулирующих выплат за январь 2023 года. Требования должны быть понятными и исполнимыми», - заключил Осипов.

Удовлетворит данное письмо врачей скорой помощи, покажет ближайшее время. Пока конфликт точно не завершился.