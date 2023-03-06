На Станции скорой помощи Владимира сократился фонд оплаты труда

Фото: правительство Владимирской области

По информации председателя профсоюза ССМП Владимира «Действие» Екатерины Ашаевой, 3 марта состоялось заседание комиссии по стимулирующим выплатам, однако пока удалось добиться полных выплат лишь водителям за февраль.

Что касается медперсонала, то врачи и фельдшеры получили выплаты за февраль в урезанном виде — первые по 14 тысяч рублей, вторые по семь, что, по подсчетам самих медработников, на 40 процентов меньше прошлогоднего показателя.

Что до январских выплат, то их и вовсе еще не рассматривали.

Также сотрудники станции рассказали, что на комиссии обнаружился тот факт, что на 2023 год фонд оплаты труда для медучреждения был сокращен с 271,5 до 262,5 миллионов рублей. По мнению представителей профсоюза «Действие», приблизительно этой суммы в итоге и не хватило на стимулирующие выплаты для врачей и фельдшеров общепрофильных бригад.

В Минздраве Владимирской области отреагировали на это заявление и отметили, что сейчас фонд оплаты труда на ССМП Владимира еще не сформирован окончательно. В частности, еще не представлены окончательные взаиморасчеты с территориальным отделом фонда обязательного медицинского страхования по немедицинскому персоналу, административно-управленческому персоналу и совместителям.

- Таким образом, опубликованные цифры ФОТ не содержат еще части лимитов по отдельным категориям работников и являются неполными, неокончательными, - заключили в Минздраве региона и еще раз заверили, что зарплата медработников снижена не будет.