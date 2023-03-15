Во Владимирской области создадут единую систему скорой помощи

Фото Минздрава Владимирской области.

Жители Владимирской области не перестают жаловаться на работу скорой помощи. Особенно остро этот вопрос стоял во время пандемии. Но и сейчас бывают «проколы». Недавно в областном центре к ребенку приехал пьяный фельдшер, который впоследствии был уволен. А в феврале прокуратура выяснила, что в Суздале скорая ехала к пациентам с болью в груди 4-5 часов, и виной тому не плохая погода и не плохо почищенные дороги.

В большинстве случаев сказывается нехватка врачей и водителей. В частности, на сегодняшний день в областном центре на вызовы выезжают 20 бригад, хотя по нормативу положено 35.

Отладить работу скорых в региональном Министерстве здравоохранения намерены с помощью централизации. Иными словами, структурные подразделения службы скорой помощи, которые находятся при центральных и районных больницах, присоединят к крупным станциям. В регионе таких пять: во Владимире, Муроме, Вязниках, Гусь-Хрустальном и Коврове.

После объединения все вызовы будут попадать в единую диспетчерскую, и к пациентам будут направлять ту бригаду, которая находится ближе всего. Территориального разделения больше не будет. Централизованная скорая успешно работает в Тульской области, куда для изучения опыта ездили глава Минздрава Артем Осипов и главврач владимирской станции скорой помощи Георгий Жуков.

- Если вызов скорой медицинской помощи поступает в одном населенном пункте и туда требуется незамедлительное прибытие бригады скорой медицинской помощи, благодаря централизованному распределению этих вызовов бригада из другого населенного пункта может быть переброшена в другой, там, где она необходима, – пояснил Георгий Жуков.

К владимирской станции скорой помощи планируют присоединить службу Судогды, Собинки, Суздаля и Радужного. Обсуждается также вопрос по включению Камешково и Петушков, поскольку это удобно по маршруту следования.

Еще одним «кустом» станет Александровский, Киржачский, Юрьев-Польский, Кольчугинский районы. Скорее всего, центром станет Александровская больница.

- Мы должны преобразовать структуру станции скорой помощи Гусь-Хрустального, потому что она осталась разрозненной и плохо управляемой. В целом она неплохо укомплектована, там на вызовы выезжает семь бригад. Но с учетом разброса населения и большого количества сел и деревень район будет нуждаться в усилении. Особенное внимание нужно уделить Курлово, где должно быть хотя бы две бригады скорой помощи, - отметил Артем Осипов.

В региональном Минздраве подчеркнули, что будут действовать пошагово, постепенно, не забывая о сотрудниках отделений скорой помощи. Завершить процесс централизации планируют до конца этого года.