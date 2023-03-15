Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 марта 2023 22:00

Во Владимирской области создадут единую систему скорой помощи

Районные службы присоединят к крупным подстанциям в пяти городах
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото Минздрава Владимирской области.

Фото Минздрава Владимирской области.

Жители Владимирской области не перестают жаловаться на работу скорой помощи. Особенно остро этот вопрос стоял во время пандемии. Но и сейчас бывают «проколы». Недавно в областном центре к ребенку приехал пьяный фельдшер, который впоследствии был уволен. А в феврале прокуратура выяснила, что в Суздале скорая ехала к пациентам с болью в груди 4-5 часов, и виной тому не плохая погода и не плохо почищенные дороги.

В большинстве случаев сказывается нехватка врачей и водителей. В частности, на сегодняшний день в областном центре на вызовы выезжают 20 бригад, хотя по нормативу положено 35.

Отладить работу скорых в региональном Министерстве здравоохранения намерены с помощью централизации. Иными словами, структурные подразделения службы скорой помощи, которые находятся при центральных и районных больницах, присоединят к крупным станциям. В регионе таких пять: во Владимире, Муроме, Вязниках, Гусь-Хрустальном и Коврове.

После объединения все вызовы будут попадать в единую диспетчерскую, и к пациентам будут направлять ту бригаду, которая находится ближе всего. Территориального разделения больше не будет. Централизованная скорая успешно работает в Тульской области, куда для изучения опыта ездили глава Минздрава Артем Осипов и главврач владимирской станции скорой помощи Георгий Жуков.

- Если вызов скорой медицинской помощи поступает в одном населенном пункте и туда требуется незамедлительное прибытие бригады скорой медицинской помощи, благодаря централизованному распределению этих вызовов бригада из другого населенного пункта может быть переброшена в другой, там, где она необходима, – пояснил Георгий Жуков.

К владимирской станции скорой помощи планируют присоединить службу Судогды, Собинки, Суздаля и Радужного. Обсуждается также вопрос по включению Камешково и Петушков, поскольку это удобно по маршруту следования.

Еще одним «кустом» станет Александровский, Киржачский, Юрьев-Польский, Кольчугинский районы. Скорее всего, центром станет Александровская больница.

- Мы должны преобразовать структуру станции скорой помощи Гусь-Хрустального, потому что она осталась разрозненной и плохо управляемой. В целом она неплохо укомплектована, там на вызовы выезжает семь бригад. Но с учетом разброса населения и большого количества сел и деревень район будет нуждаться в усилении. Особенное внимание нужно уделить Курлово, где должно быть хотя бы две бригады скорой помощи, - отметил Артем Осипов.

В региональном Минздраве подчеркнули, что будут действовать пошагово, постепенно, не забывая о сотрудниках отделений скорой помощи. Завершить процесс централизации планируют до конца этого года.

Интересное