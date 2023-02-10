«Ты же пьян!»: сотрудника скорой помощи Владимира обвинили в неоказании помощи ребенку

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О вопиющем случае «КП-Владимир» поведал отец малыша Алексей Хренков. Инцидент случился поздно вечером 6 февраля в одном из домов по улице Комиссарова, по месту жительства семейства.

«Сперва подумал - усталость»

По словам Алексея, в тот вечер они с женой уже легли спать, но около 23.10 проснулись от того, что их младший сынишка будто бы плакал: малыш сидел на кровати и хрипел.

- Я сперва подумал, что это плач, но жена подбежала к нему, схватила и говорит: «Срочно заряжай небулайзер!», и объяснила, что это удушье, - вспоминает глава семьи.

Алексей объясняет, что сам страдает бронхитом, так что небулайзер всегда под рукой. Его быстро зарядили и дали малышу подышать, в то время как супруга, закончившая курсы медсестер, сразу дала ребенку теплое питье, чтобы размягчить гортань.

- Жена сразу потребовала, чтобы я вызывал «скорую». Я набрал номер и дал трубку ей. Звонок прошел в 23.25. Мы объяснили симптомы, нам сказали, что нужно делать и велели ждать, - говорит отец ребенка.

«Скорая» примчалась очень быстро — с момента вызова прошло не более 10-12 минут. Алексей вспоминает, что супруга пошла встречать бригаду в дверях квартиры, а сам он остался с сыном на руках. Бригада поднялась на лифте, и тут началось самое странное.

- Приехали фельдшер в синей куртке и две девушки в черных. Жена показывает, будто видит, что фельдшер (или врач — авт.), пьян. Я сначала даже не обратил на это внимания — у человека красные глаза, но что тут такого? Они работают ночами, не спят. А супруга снова делает знаки, - вспоминает Алексей Хренков.

Глава семьи рассказывает, будто у мужчины-медработника была не очень связная речь и нетвердая походка, однако все это он тоже списал на банальную усталость.

- Ребенку лучше не становилось. Фельдшер попросил ложку, чтобы посмотреть горло, мы ему дали, он наклонился ко мне, и здесь я реально почувствовал запах, будто он пил минут 20 назад. Он посмотрел горло и сказал, что у ребенка все хорошо. Я говорю ему: «Ты же пьян!». Он: «В смысле?» Я говорю: «Ты пьян, находишься в состоянии опьянения, у тебя даже речь несвязная». Он ответил: «Я же оказываю помощь», - говорит Алексей.

Алексей Хренков Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Просто ушел

После этого супруги отстранили нетрезвого, по их мнению, медработника от дальнейших манипуляций с ребенком, и снова начали набирать номер «03». Диспетчерам они передали, что их сотрудник приехал на вызов в нетрезвом виде.

- Мы попросили соединить нас с главным врачом. Нас спрашивают чего мы хотим? Мы ответили, что у них доктор пьяный. «Вам другую бригаду?» - спрашивают. Мы объясняем, что доктор пьяный на дежурстве, а нас спрашивают, отказываемся мы или что? Жена сказала, что естественно его до ребенка не допустит. Я думал, этот медработник останется в ожидании другой бригады, чтобы хотя бы понаблюдать за состоянием сына, но он просто собрал чемодан и ушел, отказавшись называть фамилию, - возмущается Алексей.

Супруги Хренковы успели снять на видео лишь самую концовку, когда доктор покидал квартиру. Его напарницы-девушки все это время оставались в дверях. По словам Алексея, они лишь развели руками: сделать они ничего не могли.

- Они извинились, а когда уходили, одна сказала: «Мы сами в шоке», - говорит Хренков.

В скором времени прибыла вторая бригада СМП в составе двух женщин-медработников, которые сразу же взяли другую ложку, определили у мальчика отек горла, провели все необходимые манипуляции, сделали укол и остались ждать реакции, пообещав, что если лучше малышу не станет, его отвезут в больницу. К счастью, ребенку полегчало, и бригада уехала, велев немедленно вызывать их, если вдруг станет хуже.

На следующий день супруги показали ребенка педиатру, который диагностировал аллергическую реакцию и назначил необходимое лечение, сейчас с ребенком все в порядке.

А глава семьи заверил, что дело так не оставит.

- Если бы он ко мне приехал, я бы, может, промолчал, но он приезжает к детям, мало ли что может произойти. Кому бы захотелось отдавать ребенка пьяному хирургу? - говорит Алексей.

Алексей Хренков обратился с жалобой в прокуратуру города Владимира и передал информацию в Минздрав, куда его пригласили на личный прием. По его словам, он хорошо понимает, что доказать факт опьянения по прошествии времени практически невозможно, но их с супругой возмутило больше всего ни сколько это, сколько то, что врач просто ушел, даже не понаблюдав за состоянием ребенка до приезда коллег.

Мы направили официальный запрос по данному факту в Минздрав Владимирской области. В свою очередь в областной прокуратуре подтвердили, что обращение от Алексея Хренкова поступило, и сейчас находится на рассмотрении. О его результатах станет известно позже.