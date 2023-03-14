В Суздале скорая приезжала на вызов через 4-5 часов

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Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав граждан на получение скорой медицинской помощи в Суздальской районной больнице.

Установлено, что по ряду вызовов время доезда бригад скорой медицинской помощи до места назначения составляет свыше установленных нормативов, что не во всех случаях связано с ухудшением погодных условий и состоянием автомобильных дорог, сообщили в областной прокуратуре.

Так, 21 февраля пациентка с жалобами на боли в груди вызвала скорую помощь, которая приехала к ней спустя 3 часа 42 минуты, к другому пациенту 23 февраля с такой же жалобой спустя 5 часов 15 минут.

27 февраля в 21.13 от жительницы села Вишенки поступил звонок о вызове брату. Расстояние от Суздаля до с. Вишенки составляет 13 километров, на место скорая помощь прибыла лишь спустя 1 час 40 минут.

По результатам проверки прокурором главному врачу медицинского учреждения внесено представление, устранение нарушений взято на контроль межрайонной прокуратурой.