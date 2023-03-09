Морс из вязниковской вишни подавали к столу императрицы Екатерины II

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если мы говорим о вишне, то сразу вспоминаем знаменитую «Владимирскую вишню». Несколько столетий славится наш край своими вишневыми садами. Неслучайно на гербе города Юрьев-Польского до сих пор красуются две полных корзины этих ягод. Это — отголоски былой славы.

В XVIII веке во Владимире насчитывалось несколько сотен вишневых садов. Вкуснейшую ягоду по железной дороге везли прямиком в Москву и Петербург к столу для знатных особ и на десерт для царской семьи.

Однако оказалось, что прославила вишня не только Владимир, но и Вязники. Сотрудники архива области обнаружили в фонде Владимирского наместнического правления интересный документ о сдаче в аренду Горшковского и Якушевского казенных садов, которые находились при деревне Петрино. Этот населенный пункт ранее непосредственно примыкал к городу Вязники, а в 1930 году вошел в его границы.

В документе речь идет о том, что в указанных казенных садах были посадки как вишен, так и яблонь. Яблони казной были сданы в аренду, а вишенные деревья должны были остаться на казенном содержании, ведь из ягод изготавливался морс для двора самой императрицы Екатерины II!

.

«Уродившиеся в вышеписанных садах тогдашним летом вишни все без остатка употребить в морс, наблюдая, чтобы оной был самой наилучший и вкусный и для расходу при высочайшем Ее Императорского Величества дворе годный. По устройстве ж его выслать в Москву против прежнего обыкновения так, как пред сим посланными указами повелено, а как полученным в сей конторе августа 22 дня от выборных голов рапортом объявлено, что вишенные ягоды за присмотром их с дерев собрали, и против прежних лет из оных устроили вишенный морс, коего вышло из родительных вишен двадцать пять ведер, из алых вишен три ведра, и тот морс слит в боченки и в снегу под их присмотром устаиваится, а сколько оного чистого выйдет, о том неизвестно», - написано в архивных документах 1779 года.

Из собранной вишни тогда получилось семь бочек морса. Напиток требовалось хранить в снегу, а в декабре отправить в Санкт-Петербург на подводах.

Гастрономическая карта Владимирской области.

Не исключено, что если рецепт того самого морса будет найден, то напиток украсит гастрономическую карту Владимирской области. Сейчас Вязниковский район на ней представлен только медом.