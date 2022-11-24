Владимир попал в тридцатку самых комфортных для жизни городов России

. Фото: Александр УТКИН

Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг самых комфортных городов нашей страны. Индекс качества жизни рассчитывался на основании данных социологического мониторинга настроений населения, проводимого среди жителей городов с численностью более 250 тысяч человек.

Как считали

Среди направлений, по которым проводился мониторинг — уровень материального благополучия, который проявляется потребительской активностью, качество медицинского обслуживания, доступность недвижимости, состояние экологической среды, качество работы учреждений среднего и высшего образования, работа учреждений ЖКХ, состояние дорожного хозяйства, уровень тревожности, интерес к культурным ценностям и другие показатели.

Наиболее значимыми показателями, за которые проставляется повышенный коэффициент, являются уровень жизни, медицинское обслуживание, доступность недвижимости и состояние экологии.

Москва - лидер по качеству жизни, которая опережает другие города в части материального благополучия, качеству медицинского обслуживания и целому ряду других показателей. Второе место в России занимает Сочи, где оптимально сбалансированы различные составляющие городской жизни. Третье место у Грозного. Город является лидером по оценке работы жилищно-коммунального хозяйства и состоянию дорог, он же занимает первое место по условиям ведения бизнеса для малых и средних предпринимателей.

Самыми некомфортными городами в рейтинге оказались Астрахань, Якутск и Орел. Здесь самыми главными проблемами являются уровень жизни, доступность недвижимости и состояние медицинского обслуживания соответственно.

Плюсы Владимира

А вот Владимир замыкает 30-ку российских городов. Областная столица набрала 66 баллов наравне с Краснодаром, Нижним Тагилом, Новосибирском, Тулой и Тюменью.

Надо сказать, что некоторые высокие показатели точно вызовут вопросы у рядовых владимирцев. Например, состояние медицинского обслуживания эксперты оценили в 69 баллов, хотя сфера здравоохранения является одним из слабых мест, как в городе, так и в области. Подтверждением этого являются результаты прокурорских проверок, острая нехватка кадров, проблемы с записью к специалистам и многочисленные жалобы горожан на отношение врачей.

90 баллов Владимиру поставили за качество работы учреждений высшего и среднего образования, то есть за сферу образования, 87 баллов - за спокойный эмоциональный фон, по 76 — за конфликтность общественных отношений и за социальную стабильность (низкий уровень протестной активности).

Довольно высокий балл (74) поставили за доступность недвижимости, хотя только 35 процентов семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку, а чтобы снимать жилье, нужно зарабатывать по 80 тысяч в месяц.

А теперь к минусам

Эксперты в своем исследовании назвали и «болевые точки» города. Среди «худших» у нас сфера ЖКХ. И есть посмотреть соцсети, то можно увидеть, что владимирцы действительно активно жалуются на состояние дорог и тротуаров, уборку улиц. Вот сейчас активно возмущаются то снежной кашей под ногами, то катком. Опять же, по информации областной прокуратуры, треть коммунальной техники во Владимире находится в неисправном состоянии. За работу ЖКХ областной центр получил всего 48 баллов.

Не порадовали аналитиков и условия ведения бизнеса, за этот показатель поставили 51 балл. Уровень жизни владимирцев и качество экологической среды оценили в 55 баллов, то есть по этим показателям Владимир в середнячках. Ну и, наконец, последнее слабое звено областной столицы — состояние дорожного хозяйства, за которое эксперты присудили 65 баллов.