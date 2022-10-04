Во Владимирской области квартиру в ипотеку могут купить 35 процентов семей

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РИА Новости подготовило рейтинг регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку. В основу положены данные Центробанка и Росстата. В исследовании учли стоимость жилья в регионе, зарплаты и состав семьи. Размер кредита рассчитан на двухкомнатную квартиру площадью в 60 квадратов при первоначальном взносе 30 процентов.

Строим жилья много

По оценкам экспертов, жилищное строительство в последнее время растет быстро. По итогам прошлого года в России было введено 92,6 миллиона квадратных метров, что является новым абсолютным рекордом для страны.

Что касается Владимирской области, то по итогам прошлого года регион перешагнул исторический максимум по вводу жилья, достигнутый в советское время. Впервые было введено 828,7 тысячи квадратных метров (это более 8 тысяч новых квартир). В этом году темпы еще подросли. По этому показателю область поднялась на 19 место в РФ. К 2027 году планируется довести объемы жилищного строительства в области до миллиона квадратных метров в год. В том числе, необходимо строить арендное жилье для специалистов. Первые «специализированные» дома начнут возводить уже в 2023 году.

Однако не стоит забывать самое главное — жилье строится для людей, а значит должно быть доступным. Ипотечное кредитование в прошлом году показало значительный рост, который обусловлен предоставлением льготными программами. В итоге было выдано 1,9 миллиона новых ипотечных кредитов.

В то же время наблюдается рост среднего срока кредита, который по итогам 2021 года превысил 20 лет. Исходя из этого, эксперты делают вывод о том, что приобретение собственного жилья стало доступнее. Правда, такие выводы они делают, исходя из картины в целом по стране. А как показывают результаты рейтинга, параметры доступности очень дифференцированы в региональном разрезе.

28-е по ипотеке

За прошедший год доступность покупки жилья выросла в 44 регионах, а снизилась в 40. Во многом большой прирост связан с умеренной динамикой цен на недвижимость на фоне снижения ставок, роста сроков кредитования и роста зарплат, объясняют аналитики.

Наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку открыты либо для регионов со значительной долей семей, имеющих высокую зарплату у работающих (это вывело на первые позиции Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ), либо для регионов с невысокими ценами на жилье (Магаданская область, Ленинградская область и Республика Коми).

Владимирская область расположилась на 28-й строчке рейтинга. Возможность купить квартиру в ипотеку имеют 35,7 процента семей (в 2020 году было 33,6 процента). Из ближайших географических соседей нас обогнала лишь Московская область, где жилье в ипотеку могут себе позволить 38,1 процента семей, и Ярославская область, которая занимает 23-ю строчку рейтинга с 37,7 процентом семей. 48-е место занимает Нижегородская область, 53-е Ивановская область.

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика (13,5%), Республика Крым (13,1%), Кабардино-Балкарская Республика (11%), Республика Тыва (10,4%), Республика Дагестан (9,2%), Чеченская Республика (9,1%) и Республика Ингушетия (7,1%). Эксперты отмечают, что эти регионы характеризуются традиционно большим средним составом семей в них, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, а также невысоким уровнем официальных зарплат.