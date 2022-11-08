Владимирская семья должна зарабатывать около 80 тысяч, чтобы снять жилье

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Квартирный вопрос для многих семей является одним из самых острых. В последние два года возможность приобрести жилье существенно осложнилась. Основной проблемой стал значительный рост цен на жилье, из-за чего не всем семьям удается накопить на свою квартиру или взять ипотеку. В частности, во Владимирской области всего 35,7 процентов семей могут купить квартиру с помощью кредита.

Способны меньше половины

Поэтому ничего другого не остается, как снять жилье, хотя расходы по аренде для многих являются очень обременительными.

Для оценки региональных различий по доступности аренды жилья российским семьям с детьми эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно показано, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом иметь возможность тратить деньги на остальные нужды.

Для исследования взяли семью, состоящую из двух работающих взрослых и двух детей, которая снимает типовую «двушку». При этом предполагается, что не более 70 процентов средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30 процентов – на прочие расходы.

Согласно данным исследования, в прошлом году в среднем 45 процентов семей могли снимать жилье, однако в текущем исследовании это значение составляет уже около 40 процентов. В среднем по России необходимый для этого бюджет семьи превысил порог в 90 тысяч рублей (в 2021 году нужно было чуть больше 73 тысяч, а в 2019-м – 80 тысяч). В региональном разрезе доступность аренды жилья снизилась в 72 областях.

Средней зарплаты не хватит

Лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ, где аренду могут позволить 69,6 процента семей. На втором и третьем местах — Чукотка и Ханты-Мансийский автономный округ с долями 59,1 процента и 56,7 процента соответственно. Также в число лидеров вошли Санкт-Петербург (55 процентов), Магаданская область (54,8 процента) и Кемеровская область (54,1 процента).

А вот Владимирская область вошла в двадцатку регионов с низкой доступностью аренды жилья. Снимать квартиру могут позволить себе 29,5 процента семей, при этом получать они должны 79,5 тысяч рублей. Эта сумма в 2-2,5 раза превышает среднюю зарплату жителя 33-региона. При этом цена арендованной «двушки» начинается в среднем от 15 тысяч рублей (это обычная жилая квартира, без изысков и с несвежим ремонтом) до 30 тысяч (со свежим ремонтом и всем необходимым), плюс коммунальные платежи (4-7 тысяч в зависимости от сезона).

Из ближайших географических соседей хуже ситуация только у Ивановской области, которая расположилась на 77-м месте, там снимать квартиру могут только 22,5 процента семей. Москва занимает 13-ю строчку с 46,5 процентами семей, Рязанская область — на 26-м месте (42 процента), Ярославская — на 41 месте (35,9 процентов), Нижегородская — на 59-й строчке (32,5 процента семей).

Наименьшей доступностью характеризуется Кабардино-Балкария с долей семей в 15,4 процента. Также низкий уровень показали Чечня (17 процентов), Севастополь (17,7 процента), Ингушетия (19,3 процента), Калининградская область (19,5 процента) и Дагестан (20,1 процента).