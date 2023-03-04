Мэрия Владимира подготовила заявку на приобретение 100 новых автобусов

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Состояние и нехватка общественного транспорта не первый год удручает владимирцев. Чиновники давно обещают обновить автобусы и троллейбусы, но на этом все заканчивалось. Однако, похоже, лед тронулся.

Недавно в мэрии анонсировали разработку комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. Создание этого документа необходимо по двум причинам: во-первых, он необходим муниципалитету согласно федеральному закону об организации перевозок. Во-вторых, без него город не сможет получить в лизинг новые автобусы.

Документ предусматривает анализ параметров действующей транспортной сети, обследование пассажиропотока, социологические исследования, а также расчет характеристик пассажиропотоков с использованием методов математического моделирования. Кроме того, должны быть разработаны предложения по изменению действующей схемы маршрутной сети, которая не менялась с начала 2000-х годов с созданием новых остановок, разворотных кругов и прочего. Стоимость такой работы оценивается в 11 миллионов 30 тысяч 400 рублей, а провести ее необходимо до конца текущего года.

Одновременно с разработкой пакета документов городская администрация подготовила заявку в Государственную транспортно-лизинговую компанию на приобретение 100 новых автобусов для обновления подвижного состава городского общественного транспорта.

Муниципальный перевозчик, компания «Владимирпассажиртранс», должен готовиться к масштабному обновлению своего общественного парка уже сейчас. Для технического обслуживания и хранения подвижного состава необходимы, в частности, дополнительные площади. Для этого планируется использовать муниципальную территорию бывшего троллейбусного депо № 2 на улице Гастелло, 11, которое ранее арендовала одна из частных компаний.

Ранее губернатор Александр Авдеев говорил, что для обновления и пополнения подвижного состава, а также закрытия проблемных маршрутов необходимо около 1,5 миллиарда рублей. После снятия основной напряженности автопарк сможет пополняться по мере изнашивания с помощью тарифного регулирования, в котором предусмотрена инвестиционная составляющая.

Напомним, в прошлом году мэрия предпринимала попытку обновить общественный транспорт. 18 октября во Владимир должны были поставить пять новеньких троллейбусов марки «Авангард». Поставщиком выступил вологодский торговый дом «Транс-Альфа», однако обстоятельства сложились так, что к назначенному сроку машины не поступили. После этого мэрия в одностороннем порядке расторгла муниципальный контракт на поставку машин, но тут продавцы заявили, что им помешал форс-мажор в виде санкций. Заводу-изготовителю пришлось искать поставщиков некоторых узлов и агрегатов. Тут же «Транс-Альфа» обратился в арбитраж, потребовав признать расторжение контракта незаконным. Однако суд компания проиграла. К слову, на сэкономленные от первого контракта средства мэрия заказала отдельным контрактом у этой же фирмы еще один «Авангард», который благополучно поступил и уже курсирует по Владимиру.

Что до остальных троллейбусов, то конкурс нужно будет объявлять заново. Правда, учитывая нынешние цены, непонятно, сколько теперь администрация сможет приобрести машин.