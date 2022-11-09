Мэрия Владимира расторгла контракт с фирмой, не поставившей пять новых троллейбусов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Администрация города Владимира расторгла контракт с вологодской фирмой ООО «Торговый дом «Транс-альфа», которая не сумела выполнить заключенный контракт на поставку в областной центр пяти новых троллейбусов марки "Авангард".

Как объяснили нам в мэрии, они отправляли запрос компании, в котором спрашивали, почему сорваны сроки контракта. Однако ввиду того, что ответа не последовала, отношения с вологодцами разорваны. И теперь конкурс будет проведен вновь. Однако не факт, что на этот раз удастся купить пять троллейбусов, так как цены выросли.

Напомним, что мы писали об этой проблеме еще 18 октября. Именно тогда истек срок поставки троллейбусов во Владимир. По контракту изначально планировалось, что городской троллейбусный парк получит пять низкопольных троллейбусов вместимостью до 107 человек, максимальная скорость которых составляет 60 километров в час. В закупаемых «Авангардах» должно было быть по 30 сидячих мест и климат-контроль.