Новые троллейбусы для Владимира «потерялись» по дороге из Вологды

Пока придется довольствоваться имеющимся парком троллейбусов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ранее в мэрии Владимира уточнили, что срок поставки пяти троллейбусов, закупленных для нужд областного центра, истекает 18 октября. И вот срок подошел, но «рогатых» так и нет.

Муниципальный контракт на поставку этих машин от лица мэрии заключил руководитель управления транспорта и связи Юрий Иванов с генеральным директором ООО «Торговый дом «Транс-альфа» Иваном Цыганковым. Именно эта вологодская фирма по итогам торгов была выбрана в качестве поставщика троллейбусов.

Согласно контракту, в течение 30 рабочих дней поставщики обязаны были привезти в троллейбусное депо на Ново-Ямской переулок пять троллейбусов марки «Авангард».

- Формально 18 октября является условно конечным сроком, но до ноля часов время у компании есть. Однако что-то нам подсказывает, что у поставщика возникают какие-то проблемы, но это лишь наше предположение, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В мэрии уточнили, что в любом случае, «Транс-Альфа» обязана была за 10 дней до истечения срока поставки известить мэрию Владимира о точном времени прибытия машин.

- Мы направили им соответствующее уведомление, ожидаем информацию о точном времени поставки, но пока ничего не получили, - резюмировал Александр Карпилович, добавив, что никаких документов от поставщика в адрес города не поступало.

В мэрии объяснили, что до ноля часов 19 октября претензий предъявить не могут, но с полуночи начнется просрочка, так что можно будет смело обращаться к поставщикам за разъяснением.

Мы сами попытались выяснить у «ТД Транс-Альфа» судьбу владимирских троллейбусов и позвонили в Вологду. После долгих попыток дозвониться удалось выйти на одного из сотрудников торгового дома, который объяснил, что Иван Цыганков уже не работает в компании, и порекомендовал обратиться к председателю правления АО «Транс-Альфа» Дмитрию Шарапову.

Дмитрий Шарапов тоже не смог оперативно прояснить ситуацию с «потерявшимися» троллейбусами, однако заверил, что начальник отдела продаж «сам свяжется» с нашей редакцией.

Так что первая поставка троллейбусов во Владимир более чем за десять лет пока выходит, как первый блин, комом.

Напомним, что пять троллейбусов марки «Авангард», выпускаемых в Вологодской области, смогли закупить в рамках инфраструктурного кредита, выданного Владимирской области на федеральном уровне. Изначально регион получил 110 миллионов рублей, но сумму во время торгов удалось снизить до 91 миллиона. Пять троллейбусов являются низкопольными машинами вместимостью до 107 человек, максимальная скорость которых составляет 60 километров в час. В закупаемых «Авангардах» заявлено по 30 сидячих мест и климат-контроль.