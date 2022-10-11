«Владимирпассажиртранс» ждет новые троллейбусы к 18 октября

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Некоторое время назад мы писали, что общественный транспорт областного центра пополнится пятью новыми троллейбусами марки «Авангард», выпускаемых в Вологодской области. Поставщик обязан доставить их непосредственно в троллейбусное депо в Ново-Ямской переулок, 2. Соответствующий контракт был заключен в сентябре после того, как в ходе электронных торгов был определен победитель. Им стала компания «Торговый дом «Транс-альфа».

Однако на днях в городских соцсетях стали распространяться слухи, что машины должны были поставить еще 6 октября. Очевидно, связано это с тем, что дата заключения контракта, согласно данным сайта госзакупок, прописана 6 сентября. Но в мэрии объяснили, что дата названа некорректно.

- Срок поставки троллейбусов составляет 30 рабочих дней с даты подписания контракта, поэтому пока ждем, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович. То есть акцент в данном случае нужно делать на слова «РАБОЧИХ ДНЕЙ». И если вычеркнуть выходные, то выйдет, что поставка троллейбусов должна прийтись на 18 октября.

Напомним, на закупку новых троллейбусов деньги в сумме 110 миллионов рублей дали областные власти. В свою очередь, регион получил их из федерального центра за успехи в социально-экономическом развитии. В ходе торгов цену контракта удалось сбить до 91 миллиона рублей — по 18 миллионов за одну машину. Благодаря этой экономии получилось закупить шестой троллейбус, но по нему торги объявили отдельно, и срок поступления этой машины еще точно не определен.

Фото с официального сайта компании "Транс-альфа", которая и должна поставить во Владимир новые троллейбусы.

Что касается непосредственно будущих троллейбусов, то это будут низкопольные машины марки «Авангард». Их вместимость составляет до 107 человек при 30 сидячих местах.

Из удобств здесь будет стоять климат-контроль, по всей длине машины оборудуют отопителями. Сиденья в «Авангардах» поставят «антивандальные» с мягкой вставкой, а на полу разместится антискользящее покрытие.

Максимальная скорость «Авангарда» составит 60 километров в час. Также в салоне установят три камеры видеонаблюдения, и еще две станут «следить» за дорожной ситуацией.

Впрочем, вряд ли новые троллейбусы кардинально изменят ситуацию с интервалами движения, так как старые машины продолжают списывать. На линию ежедневно выпускается около 50 троллейбусов, в то время как несколько лет назад в депо их было больше сотни.