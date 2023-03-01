Во Владимире восстановят троллейбусное депо №2 для новой техники

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Возможно, в скором времени забытое почти на десятилетие депо №2 на улице Гастелло обретет новую жизнь. Соответствующее решение было принято на горсовете Владимира 28 февраля.

Одной из ключевых тем заседания совета народных депутатов стала наболевшая транспортная тема.

Выступивший с докладом заместитель главы горадминистрации Владимира Глеб Серегин сперва доложил о необходимости создания обновленной схемы работы общественного транспорта, а затем перешел к технической части вопроса.

Тут надо напомнить, что еще в январе губернатор Владимирской области Александр Авдеев для решения проблем с автобусами и троллейбусами предложил закупить для областного центра сотню машин для муниципального «Владимирпассажиртранса». Правда, на тот момент не было ясности, откуда взять 1,5 миллиарда рублей на их закупку.

Теперь ситуация с деньгами более-менее прояснилась: власти города и региона подали в Минтранс России заявку на приобретение техники в лизинг. Но встал другой вопрос — если с лизингом получится, куда девать новые автобусы и троллейбусы, ведь в старом троллейбусном депо №1 места нет, а второй парк муниципальный перевозчик давно сдает в аренду частникам.

- Мы надеемся, что заявка будет удовлетворена, но подвижной состав нужно размещать и обслуживать в соответствии с выдвигаемыми к транспортным средствам требованиями. Для этого предлагается провести восстановительные работы в троллейбусном депо №2, которое находится на улице Гастелло, - заявил Глеб Серегин.

Замглавы администрации напомнил, что долгое время «Владимирпасажиртранс» не использовал депо назначению, а арендаторы, которым сдавались площади, не очень бережно обходились с территорией.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Так что его состояние сейчас не самое лучшее. Соответственно, чтобы новая техника могла там разместиться, чтобы можно было ее готовить к рейсам, обслуживать и делать текущие ремонты, необходимо провести первоочередные ремонтные мероприятия, а также приобрести технологическое оборудование, - объяснил Глеб Серегин.

На эти цели, согласно подсчетам мэрии, требуется 49 миллионов рублей. Их предложили выделить в виде субсидии на возмещение возникающих у муниципального перевозчика затрат на провоз пассажиров.

Единогласным решением депутаты поддержали выделение денег на восстановление троллейбусного депо №2. Впрочем, открытым остается один важный вопрос — что произойдет, если лизинг все-таки не одобрят. Но пока об этом речь не ведется.

Напомним, что проблемы с депо возникли во время передела рынка пассажирских перевозок, проходивших в 2014-2015 годах. Тогда на рынок Владимира вышла компания «АДМ», запомнившаяся тем, что использовала газомоторные автобусы и не очень соблюдавшая графики движения. У владимирцев была масса нареканий к их работе, но власти региона и областного центра относились к компании до определенного момента с пониманием. В итоге, «АДМ» заняла площади депо №2 вплоть до 2021 года. Также часть территории до сих пор арендует предприятие «ОКТО», также занимающееся пассажироперевозками.