«Неделю ревела»: во Владимирской области после стерилизации мать 8 детей узнала, что снова беременна

Амина Каримова. Фото предоставлено героем публикации.

Не совсем обычная история приключилась с жительницей поселка Новлянка Селивановского района 37-летней Аминой Каримовой. Женщина, родившая восемь детей, по медицинским показаниям сделала стерилизацию, но в феврале 2023 года узнала, что снова ждет малыша.

По совету врачей

В последнее время мы регулярно пишем материалы, где жители Владимирской области недовольны тем, как им оказана медицинская помощь. Вот недавно к родителям из Владимира, у которых задыхался маленький мальчик, приехал врач скорой, от которого пахло алкоголем. Однако в этот раз история все же выделяется. Не каждый день подают в суд на врачей, сделавших некачественную стерилизацию.

Семья Каримовых — самая простая сельская семья, каких много. Поначалу из деревни они перебрались в Муром, но потом решили по зову сердца вернуться в село. Живут сейчас они в поселке Новлянка Селивановского района. Муж трудится кровельщиком, а супруга держит хозяйство и воспитывает детишек — четверых сыновей и четырех дочек. Государство дало им квартиру - «трешку». А на материнский капитал на выделенном им участке земли Каримовы строят дом. Старшая дочка учится в колледже в Муроме, а остальные посещают школу и детский садик в Новлянке.

Амина признается, что вместе с мужем Мустафой они сразу мечтали стать многодетными.

- Правда, планировали пятерых, но так получилось, что у нас восемь детей. Золотая середина — четыре мальчика, четыре девочки, меня все устраивало, - улыбается Амина. - К тому же я противница абортов.

Все бы ничего, но еще в 2009 году у многодетной мамы врачи обнаружили серьезное заболевание пазух носа, которое потребовало долгого лечения.

- С 2015 года я лечилась во Владимире, а с 2018 прошла уже четыре операции в Москве, - объясняет Амина. - И так получилось, что когда рожала в феврале 2019 года седьмого ребенка, у меня лопнула косточка (перегородка между пазухами – Авт.), и вся жидкость выплыла в глаз, так что потом врачам пришлось вправлять его и ставить перемычку, чтобы соединить кость.

Врачи после этого случая прописывали женщине противозачаточные таблетки, но оказалось, что они ей не подходят. Поэтому когда Амина забеременела восьмым малышом, местные доктора по медицинским показаниям направили ее в Областную клиническую больницу на кесарево сечение.

Вы беременны

В стенах Областной клинической больницы и началась эта история.

- 10 января 2021 года около 22.00 я поступила в ОКБ, где 11 января в 4.50 родила восьмого ребенка, мальчика, - вспоминает Амина. - Причем сразу при поступлении я написала заявление на то, чтобы мне провели процедуру стерилизации. Мне сказали, что проведут ее прямо во время кесарева сечения. Я еще напомнила докторам об этом, и медсестра врачу тоже напоминала. Меня заверили, что обо всем помнят.

Из документов, предоставленных семьей Каримовых, видно, что стерилизация в больнице была запланирована.

Далее все прошло благополучно, и маму с малышом через некоторое время выписали домой. Согласно выписке из истории родов, которую показала сама Амина, ей, кроме прочих манипуляций, действительно провели процедуру стерилизации.

Два года супруги Каримовы и их дети жили спокойно, как вдруг многодетной маме потребовалось для прохождения очередной медицинской процедуры, связанной с лечением пазух носа, взять от гинеколога справку об отсутствии беременности.

- Мне назначали УЗИ с контрастом на 13 февраля, а 8 февраля я пошла к гинекологу. Тут мы и узнали, что я на 11-12 неделе беременности, - рассказывает Амина. - Я была в шоке, неделю ревела и сидела на таблетках.

Шок женщины понять было можно. Десятая беременность (у женщины были раньше два выкидыша), да еще и после стерилизации. После того, как первые эмоции улеглись, Амина и Мустафа решили обратиться в ОКБ, куда направили досудебную претензию. В качестве компенсации супруги потребовали пять миллионов рублей — так они решили сами.

- 6 марта пройдет десятидневный срок, после чего можно будет обращаться в суд, - объясняет Каримова.

В ОКБ пообещали прокомментировать ситуацию, но только после официального запроса в Министерство здравоохранения Владимирской области. Запрос мы отправили, ответ обязательно опубликуем.

А сама Амина, которая сейчас находится на 14 неделе беременности, готовится к очередным родам. Она говорит, что пока не знает точный пол будущего ребенка, но по ощущениям будет мальчик.

- Врач, ведущий беременность, направляет меня рожать в Областной перинатальный центр. Быть может, в ОКБ и отнеслись бы ко мне хорошо, но у меня теперь панический страх перед этой больницей, - призналась Амина.

Женщина говорит, что после появления на свет девятого малыша непременно потребует от докторов, чтобы на этот раз они сделали так, чтобы рожать она уже точно не смогла.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина Кирюхина, депутат Законодательного собрания Владимирской области, врач акушер-гинеколог, стаж 48 лет:

- При стерилизации существуют разные методики. Ее могут делать с рассечением трубы либо без рассечения. Данной женщине могли провести процедуру без рассечения. В любом случае, стопроцентного эффекта у данной процедуры нет, для этого необходимо удалить трубы, а показаний к их удалению не было. Вообще же стерилизация не является акушерской операцией, эта операция гинекологическая, и объединять их не всегда бывает эффективно. Кроме того, возможно ситуация была экстренная, и люди торопились. Я не вижу в этом вину медиков. Женщина взрослая, многорожавшая, должна была регулировать свою фертильную функцию другими методами.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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