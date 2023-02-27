Во Владимирской области массово нарушаются трудовые права медработников

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На днях прокуратура Владимирской области озвучила первые итоги проверок медицинских учреждений региона на тему соблюдения трудового законодательства.

Проблема коронавируса

Оказалось, что права людей в белых халатах нарушаются в большинстве городов и районов области. В проверке принимала участие также региональная трудовая инспекция, и по итогам работы в общей сложности выявлено 186 разнообразных нарушений трудового кодекса.

- В медицинских учреждениях имели место ненадлежащее оформление трудовых договоров, невыплата или задержка надбавок и компенсаций, несоответствие локальных актов требованиям федерального и регионального законодательства, несоблюдение порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, нарушение охраны труда и права на отдых, - перечислила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.

К примеру, в медучреждениях Собинского, Камешковского, Петушинского, Меленковского, Александровского, Вязниковского, Ковровского и Судогодского районов, а также в Муроме и Владимире при изменении существенных условий трудового договора с повышением окладов с работниками не заключали дополнительных соглашений, хотя обязаны были это сделать.

А в городской больнице Радужного не определены размеры причитающихся медработникам компенсаций, включая деньги за работу с «коронавирусными» пациентами.

Кстати, тема компенсационных выплат вообще оказалась одной из самых актуальных. Например, во Владимирском специализированном доме ребенка в трудовых договорах медработников отсутствуют уточнения по компенсациям и не определены их размеры.

А в Собинской районной больнице обнаружилось, что в трудовом договоре медсестры из отделения гнойной хирургии нет сведений о доплате за работу с ВИЧ-инфицированными пациентами. Не было в бумагах и упоминания о размерах такой выплаты.

Зато в Муромском роддоме надбавку за лечение и диагностику людей с ВИЧ-инфекцией установили, как положено - в 60 процентов от оклада. Все бы хорошо, но в договорах пяти сотрудников эта надбавка почему-то оказалась прописана всего в 50 процентов.

Нарекания имелись и к Муромской горбольнице №2, где 15 специалистов терапевтического отделения не получили «коронавирусные» выплаты на общую сумму 64,5 тысяч рублей. Любопытно, что компенсацию в четверть от оклада за задержку этой выплаты люди тоже не получили.

Впрочем, у их коллег из Муромских горбольниц №1 и №3 тоже оказались трудности на этом же самом поприще: в ГБ №1 не получили вовремя «коронавирусные» и компенсацию за задержку 16 сотрудников, а в ГБ№3 - шесть человек.

Наконец, прокурорам стало известно, что в Ковровской Центральной городской больнице одна из медсестер заболела коронавирусом на работе, но из Камешковской ЦРБ, куда она обратилась за помощью по месту жительства, уведомление к ней на работу и в Социальный фонд России вовремя не прислали. Как итог, женщина долго не могла получить положенную выплату.

Врачи одни, надбавки разные

Были многочисленные нарекания и к начислению зарплат. Например, в Горбольнице №6 Владимира доктору с высшей квалификационной категорией четыре года подряд не платили стимулирующую выплату за квалификацию, составляющую 30 процентов от оклада. В отделе кадров медучреждения такой казус объяснили тем, что якобы не имеют соответствующих документов, но прокуроры нужные бумаги у них нашли.

А в Собинской райбольнице базовые оклады вообще оказались занижены и не соответствовали региональным нормативам. Одновременно порядок стимулирующих выплат был размыт и не позволял оценить качество и результативность работы медиков для начисления им премий. Интересно, что в положении имелось право отмены или изменения размера «стимулирующих», но основания для их применения опять же не прописали.

Немало проблем обнаружилось и на станции скорой медицинской помощи Владимира. Как уже известно, там не были приняты окончательные документы по вопросам выплаты «стимулирующих», а в существующем внутреннем документе не содержались конкретные цифры и показатели, чтобы начислять их в зависимости от проделанного труда работников. Это создало «непрозрачность» производимых начислений.

Еще один любопытный факт из ССМП Владимира - в январе 2023 года врачи анестезиологи-реаниматологи при одинаково отработанном времени получили разные надбавки, а кто-то не получил их вовсе. Оснований такого решения прокуроры не нашли.

В Областном наркологическом диспансере проверка тоже указала на отсутствие конкретных сроков выплаты зарплаты. А в Камешковской, Петушинской, Александровской, Собинской, Гусь-Хрустальной, Золотковской и Уршельской больницах обнаружены приказы и распоряжения, не соответствующие федеральным и региональным законам.

В таких условиях не удивительно, что кадровые проблемы в региональной медицине сохраняются, а обсуждение этой проблемы становится регулярным поводом для дискуссий в областном Заксобрании.