Троллейбусы по осени считают: город Владимир так и не дождался пять новых машин

Фото администрации города Владимира.

На днях состоялось очередное судебное заседание по иску поставщика ООО «ТД Транс-Альфа» к мэрии Владимира. Поставщик пытается оспорить решение о расторжении контракта, но пока точку в этом деле ставить преждевременно.

Пять заседаний

Многие владимирцы уже позабыли, что еще 18 октября минувшего года в столицу региона должны были поставить пять новеньких троллейбусов марки «Авангард». Поставщиком выступил вологодский торговый дом «Транс-Альфа», однако обстоятельства сложились так, что к назначенному сроку машины не поступили.

После этого мэрия в одностороннем порядке расторгла муниципальный контракт на поставку машин, но тут продавцы заявили, что им помешал форс-мажор в виде санкций. Как следствие, заводу-изготовителю пришлось искать поставщиков некоторых узлов и агрегатов, в частности мостов и кондиционеров. Тут же «Транс-Альфа» обратился в арбитраж, потребовав признать расторжение контракта незаконным.

Сейчас дело находится в стадии рассмотрения. Согласно данным Арбитражного суда Владимирской области, 14 ноября иск компании «Транс-Альфа» к мэрии был принят к производству. С тех пор состоялось пять заседаний, из которых последнее было в конце января. За это время торговому дому было отказано в обеспечительных мерах по иску (поставщики просили приостановить действие решения об одностороннем отказе от сделки и наложить запрет ФАС вносить их в список недобросовестных поставщиков). Также в качестве третьего лица привлекли сам завод-изготовитель - АО «Транс-Альфа». Наконец, истцу отказали в проведении заседаний по видеоконференц-связи, а в последний раз мэрия представила дополнительные материалы, с которыми суд сейчас знакомится. Следующее заседание состоится 15 февраля. К этому времени обеим сторонам предписано принять меры к мировому соглашению.

Примечательно, что на сэкономленные от первого контракта средства горадминистрация Владимира заказала отдельным контрактом у этой же фирмы еще один «Авангард», который благополучно поступил и уже курсирует по Владимиру.

Троллейбус быстро не приедет

Впрочем, пока о мировом соглашении говорить рано. В горадминистрации Владимира заявили, что спор будет решаться в судебном порядке.

Фото администрации города Владимира.

В мэрии добавили, что сейчас ситуация находится в «стадии ожидания» - стороны ждут судебного решения, после которого многое станет ясно. Например, сможет ли «Транс-Альфа» снова стать поставщиком в рамках муниципального контракта, либо придется искать новых контрагентов. В любом случае, как бы ни решил суд, быстро троллейбусы во Владимир точно не приедут.

- Конкурс придется объявлять заново. Вообще позиция мэрии очень простая: поставка должна быть совершена в срок, который установлен муниципальным контрактом. После получения техники в город Владимир мы готовы эту поставку оплатить. Сейчас из муниципальных денег и субвенции от Владимирской области за эти пять троллейбусов не заплачено ни копейки. Оплата будет произведена по факту доставки транспорта, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Власти областного центра добавили, что пока о сроках поставки машин говорить преждевременно. Хотя если судебный процесс пойдет более быстро, не исключено, что обновленный муниципальный контракт с новым или старым поставщиком может быть заключен уже весной.

А пока владимирцам придется лицезреть лишь один новый троллейбус на улицах столицы региона.