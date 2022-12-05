Владимирский УФАС встал на сторону «Транс-Альфа» в их споре с мэрией из-за новых троллейбусов

Вот так выглядит новый троллейбус снаружи.

История с непоставкой во Владимир шести троллейбусов вологодской компанией «Торговый дом «Транс-Альфа» получила новый поворот. Во-первых, администрация города Владимира 1 декабря сообщила, что во Владимир «с задержкой на 10 дней» пришел один низкопольный троллейбус от «Транс-Альфа». А во-вторых, сама вологодская компания выиграла в УФАС спор о включении ее в реестр недобросовестных поставщиков, а теперь надеется выиграть дело в Арбитражном в суде.

Один раз не считается

УФАС по Владимирской области рассмотрел спор администрации города Владимира и «Транс-Альфы» еще в ноябре. Мэрия обратилась к антимонопольщикам еще 24 октября. У УФАС чиновники требовали признать поставщика недобросовестным, так как «Транс-Альфа» не поставил вовремя пять низкопольных троллейбусов по контракту, заключенному в сентябре.

Контракт этот был заключен после того, как Владимиру выделили инфраструктурный кредит на обновление троллейбусного парка. И понятное дело, что в мэрии хотели, чтобы все выглядело красиво, а тут такое. В итоге, не дождавшись рогатых 18 октября, когда заканчивался срок поставки, мэрия в одностороннем порядке расторгла контракт с предприятием, выигравшим торги, и пожаловалась антимонопольщикам.

И вот 16 ноября УФАС принял решение, что обращение мэрии неосновательно. Контрольный орган не согласился с мнением мэрии, признав незаконным расторжение мэрией контракта с поставщиком, так как «отсутствует обязательное условие для одностороннего расторжения контракта со стороны заказчика ввиду существенного нарушения условия договора поставщиком, предусмотренное частью 2 статьи 523 ГК РФ». Что это значит? А вот что: по закону, недобросовестным можно признать поставщика только в случае многократных нарушений сроков поставки. А этого не было. Однократная задержка

Также на позицию УФАС могла повлиять и точка зрения на проблему самих вологодцев, которую они озвучили в ходе заседания комиссии.

«Случился форс-мажор»

Представители «Транс-Альфа» объясняли проблему с поставками пяти троллейбусов введением санкций иностранными государствами. Из-за этого поставка значительного количества комплектующих запасных частей и материалов была прекращена либо были существенно изменены сроки поставок продукции. И компании пришлось искать альтернативные варианты комплектации.

Атак внутри.

Так, одной из важных причин нарушения срока изготовления троллейбусов в компании назвали то, что им перестали поставлять передние и задние мосты из Германии. А именно немецкие мосты использовались при сборке троллейбусов «Авангард».

«После прекращения поставок в Россию пришлось искать поставщиков мостов в Китае, вести работу по заключению контрактов. 7 сентября 2022 года, то есть на следующий день после заключения муниципального контракта с администрацией города Владимира, производитель троллейбусов АО «Транс-Альфа» оформил заказ на поставку данного вида комплектующих (передних и задних мостов в сборе) для троллейбусов у китайского производителя, о чём имеется соответствующее документальное подтверждение», объяснял представитель вологодской компании и добавил, что из-за этого срок поставки по контракту был увеличен до 60 дней.

Таким образом, вологодцы доказывали, что с их стороны было сделано все для выполнения муниципального контракта, но случился форс-мажор, который они оперативно преодолеть не могли в принципе «из-за многократного увеличения логистического грузового потока по направлению Китай – Россия».

Аналогичная ситуация сложилась с поставщиками кондиционеров, приобретение которых также стало невозможным в странах ЕС. Опять же кондиционеры стали заказывать в Китае. И задержка по поставкам опять сместилась на месяц или два.

В компании нам также заявили, что они уведомляли городское управление транспорта и связи о случившемся форс-мажоре. Выслано до 18 октября было три письма. Правда, в мэрии на это заявляют, что никаких писем не получали и о проблемах не знали.

Также представители торгового дома «Транс-Альфа» написали нам, что они предлагали мэрии заключить дополнительное соглашение к контракту и продлить срок его выполнения до 31 декабря 2022 года. Однако документального подтверждения этому у нас нет.

В любом случае, компания обжаловала одностороннее расторжение мэрией Владимира контракта в Арбитражном суде Владимирской области. Первое заседание по делу состоится 14 декабря.

Что касается нового троллейбуса, то в мэрии пишут, что салон нового троллейбуса соответствует самым современным требованиям, оборудован для перевозки маломобильных групп населения, кондиционером, камерами видеонаблюдения. После проведения подготовительных работ данный троллейбус будет выпущен на маршруты города Владимира.