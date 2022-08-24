Коронавирус не помешает Владимиру массово отметить День города

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Очередная волна Covid-19 накрывает страну, а вместе с ней и Владимирскую область. По состоянию на 23 августа зарегистрирован 161 случай заражения за сутки, а масочный режим частично вернули в медучреждения и учреждения соцзащиты. Конечно же, сразу пошли разговоры о том, что вскоре вернут вообще все ограничения, что были раньше в регионе из-за пандемии.

«Порогов не превышено»

Вдобавок в Госдуме заявили, что после преодоления порога в 60 тысяч заболевших в сутки страну вернут к обязательному масочному режиму в общественных местах, а там и до других запретов недалеко. К примеру, массовые мероприятия могут возвратить в заочный формат.

Однако суточные показатели заболеваемости по России пока вдвое ниже озвученных депутатами порогов, да и по Владимирской области беспрецедентным рост заболеваемости Covid-19 назвать нельзя.

Так, по сведениям облздрава, в медучреждениях региона действуют 364 койки для больных с коронавирусом, из которых 60 процентов занято — на самом деле это не так много. Причем резкого роста госпитализаций, включая отделения интенсивной терапии, не наблюдается. В общем — поводов для беспокойства как бы и нет.

В горадминистрации Владимира также заверили, что им «коронавирусных разнарядок» пока не поступало.

- Мы очень внимательно прислушиваемся к рекомендациям Роспотребнадзора и следим за статистикой заболеваемости. Пока никаких порогов не превышено, и все мероприятия проходят в прежнем формате. В том числе, подготовка к празднованию Дня города пока идет по заранее намеченному плану, - рассказал официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович, при этом оговорившись, что впереди еще несколько дней, так что загадывать наперед все же не стоит.

Рекомендации есть, запретов нет

В свою очередь, в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области успокоили: действительно, пока нет оснований для принятия радикальных мер против коронавируса.

- На текущем этапе развития событий возобновление ограничений не требуется, - говорит официальный представитель ведомства Юлия Каркаваниди. - При этом мы рекомендуем придерживаться актуальных на сегодня профилактических мероприятий.

Тут речь идет о давно знакомых владимирцам вещах: раз в полгода проходить ревакцинацию от коронавируса, а при плохом самочувствии уходить на самоизоляцию и ожидать доктора дома. Людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями желательно соблюдать масочный режим, особенно в общественных местах и на транспорте, а в массовых мероприятиях лучше вовсе не участвовать.

Однако в региональном Управлении Роспотребнадзора заметили, что каких-то императивных и, тем более, всеобщих запретов и ограничений сейчас не предусмотрено. Впрочем, последнее слово все равно за главой региона — именно он своими указами вводит или отменяет эти самые коронавирусные ограничения.

В администрации Владимирской области нам подтвердили, что пока ничего из ограничительных мер на повестке дня не стоит. В том числе это касается и масочного режима.

- Повсеместное введение масок не планировалось, в том числе на общественном транспорте, - объяснила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина.

Впрочем, в обладминистрации, как и в мэрии Владимира, оговорились — загадывать наперед в этой ситуации невозможно — любой резкий скачок заболеваемости может заставить срочно вводить определенные меры, так что гарантировать ничего нельзя. Хотя если ситуация не изменится, то как минимум День города владимирцы смогут отметить шумно и весело. Тем более программа там весьма обширная.