День города Владимира-2022: публикуем программу праздника на 26-27 августа

. Фото: Александр УТКИН

После пандемии коронавируса каждый раз, когда приближается крупное массовое мероприятие, возникает вопрос, а будет оно вживую или опять все ограничится активностями в интернете. День города Владимира в этом году точно пройдет на свежем воздухе. При этом мероприятия растянутся на два дня и будут поделены по тематическим зонам.

Начнется праздничная программа с официального мероприятия. В пятницу, 26 августа, на площади перед Домом культуры и молодежи на улице Мира пройдет торжественная церемония занесения на городскую доску почета лучших предприятий, организаций и работников. Начало в 15.00.

Однако самым интересным событием пятницы станет вечернее событие на улице Георгиевской, где в 20.00 в гастродворе можно будет послушать рок-хиты всех времен в исполнении Камерного струнного оркестра Владимирской филармонии при участии гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко.

Но понятно, что главные события ждут владимирцев именно в субботу. Здесь стоит сказать, что мероприятия будут раскиданы по разным площадкам, большая часть из которых разместится в центре города, но будут площадки и в других частях Владимира.

Главные события можно будет увидеть на традиционной выставке-ярмарке «Улица легенд», что начнет работу на Большой Московской с 11 часов, и на Соборной площади, где на ведущей сцене в течение всего дня будут выступать лучшие коллективы города и области. Торжественное открытие праздника запланировано на 12 часов, а потом владимирцы могут поискать себе занятие по интересам. Тем более что как раз все события праздника поделили по тематике: исторические, детские, спортивные и кинематографические.

К историческим мероприятиям можно отнести этно-фестиваль «Эх, гармошка!» (на улице Георгиевской), передвижной фестиваль национальных костюмов народов России (на Спасском холме) и день рождения музея «Старая Аптека».

Детям особо будет интересно посетить Театральную площадь, где будет работать «Остров детства» с аттракционами и аниматорами. Там же в 21.50 владимирцев ждет файер-шоу.

Что касается спорта, то тут упор сместится на футбол. Так, в 16.00 на стадионе «Лыбедь» состоится матч ветеранов спорта города Владимира и футбольного клуба звезд эстрады России «СТАРКО». Комментирует матч Григорий Твалтвадзе. А еще в 19.00 в этот день «Торпедо» сыграет мат чемпионата России против ФК «Тверь».

Наконец, вечером возле кинотеатра «РусьКино» пройдет открытый кинопоказ фильма «Пара из будущего».

Однако главные события развернутся вечером на Соборной площади. В 20.00 перед владимирцами выступят артисты творческого объединения «СТАРКО»: Иракли, Сергей Минаев, Александр Шевченко, Михаил Гребенщиков, Виктор Зинчук и многие другие.

А завершится день города праздничным фейерверком. Старт запланирован на 22.00. не забудьте мобильники. Соцсети сами себя не заполнят.

Полная программа дня города Владимира: