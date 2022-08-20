На день города во Владимире будет 7-минутный фейерверк и никакого алкоголя

. Фото: Александр УТКИН

Уже через неделю владимирцы будут праздновать 1032-й день рождения города Владимира. И 18 августа власти города подробнее рассказали о главных событиях праздника, названного в этом году «Владимирский легендариум».

Пешеходный центр на целый день

1032-летие города Владимира отметят, по традиции, содержательно и масштабно. Ключевые площадки откроются с 10.00 и будут работать до позднего вечера. Праздничные локации в историческом центре будут расположены на всем протяжении от Театральной до Соборной площадей, на Спасском холме, улице Большой Московской, улице Георгиевской, в сквере Липки у старинного городского фонтана и на Пушкинском бульваре.

Все пространство исторического центра станет большой пешеходной зоной, наполненной выступлениями артистов и музыкантов, мастер-классами, арт-объектами, разнообразными выставками ремесленников и художников, точками общественного питания, торговли сувенирами и много чем еще. Поэтому 27 августа движение всех видов транспорта по центру города будет ограничено с 9.00 до 23.00 на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Нельзя будет проехать по улицам Дворянская, Большая Московская, Большая Нижегородская. Так что заранее выбирайте маршруты объезда.

Что касается общественного транспорта, то он 27 августа будет работать следующим образом:

Троллейбусные маршруты:

№1 - будет обслуживаться автобусами большого класса по тарифам и с предоставлением льгот, предусмотренных в троллейбусе.

№2 и №8 - работать не будут.

№5 - проследует на вокзал через улицы Чайковского и Горького.

№7 - проследует к ВЭМЗ через улицы Чайковского и Горького.

№10 - без изменений.

Автобусные маршруты:

Маршруты №№12С, 15, 22, 26С, 28 на участке от Студёной горы до площади Фрунзе будут следовать по Лыбедской магистрали.

Маршруты №№1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 36 на участке от Студёной горы до улицы Луначарского будут следовать по Лыбедской магистрали.

Маршрут №16С на участке от Студёной горы до улицы Муромская будет следовать по Лыбедской магистрали.

Маршрут №28 на участке от Студёной горы до Владимирского юридического института будет следовать по Лыбедской магистрали.

Маршрут №33С на участке от Студёной горы до Областной администрации будет следовать по улице Дзержинского и Октябрьскому проспекту.

Маршрут №25 будет следовать от ул.Куйбышева до гостиницы «Владимир».

Остальные городские автобусные маршруты следуют без изменений.

Отдельно власти отмечают, что традиционно день города – трезвый праздник. Нигде во всей исторической части города Владимира не будут продавать алкоголь. При этом в целом в городе не будут запрещать продажу спиртного.

Жареное мороженое и четыре вида плова

А вот покушать на дне города можно будет от души. Только в центре города - на Большой Московской и прилегающих улицах - организуют более 100 выездных торговых площадок, где свою ремесленную, сувенирную и продуктовую линейки представят и владимирцы, и наши партнеры ярославцы, ивановцы, нижегородцы и москвичи.

Фото администрации города Владимира.

- Продукция будет самая разная, - рассказал начальник управления экономики Антон Аручиди. – Что касается еды, то тут будет все – от традиционных блюд типа шашлыка и люля-кебаб до экзотики типа жареного мороженого. А так владимирцев ждет жареная кукуруза, хотдоги, пицца, пряники, леденцы, сахарная вата и многое другое. Работать лотки начнут с 10 часоу тра и не будут закрываться вплоть до фейерверка.

Официальное открытие Дня города Владимира - 2022 состоится 27 августа в 12.00 на Соборной площади.

В 13.00 здесь же, в соседнем сквере Липки у фонтана, начнется многочасовой фестиваль «Многоликий Владимир» национально-культурных объединений с концертом творческих коллективов, выставкой народных костюмов и атрибутики, мастер-классами народных умельцев, казачьей фланкировкой и дегустацией блюд национальной кухни. Достаточно сказать, что узбекская и таджикская общины анонсировали 4 вида плова, а, к примеру, владимирские армяне будут готовить особые блины диаметром почти полметра.

Неподалеку, на Пушкинском бульваре, в это же время развернется площадка «Владимир центростремительный» с участием без малого 20 волонтерских, просветительских, ветеранских общественных организаций и социально ориентированных НКО. А часом ранее, в 12.00, на ул. Девической откроется выставка современного искусства и арт-маркет от художников и мастеров-ремесленников «Нетривиальный Владимир».

Вообще событий столько, что проще посмотреть другой наш материал, посвященный как раз программе дня города. Отметим лишь то, что вечером в 20.00 владимирцев ждет гала-концерт творческого объединения «Старко» с участием Сергея Минаева, Александра Шевченко, Виктора Зинчука, группы «Зодчие» и других известгных артистов российской поп-музыки.

А в 22.00 небо над центром города озарят залпы праздничного салюта. Место запуска салюта продолжительностью не менее 7 минут выбрали таким образом, чтобы его можно было увидеть со всех главных праздничных площадок.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Наряду с локациями в историческом центре праздничные программы подготовили и муниципальные парки: ЦПКиО на улице Мира, «Дружба» и «Добросельский». К примеру, Центральный парк решил в день города превратится в зону советского детства. Здесь можно будет поглядеть выставку ретро-автомобилей и ретро-велосипедов, весь день будут работать музеи советского детства и советской милиции. Также во всех парках будут организованы концерты и конкурсы.