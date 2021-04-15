На трассе М-7 во Владимирской области в массовом ДТП погибли три человека

Фото очевидца.

Утром 15 апреля в 9.15 на 280 километре трассы М-7 в Вязниковском районе произошло страшное ДТП. Данный участок среди местных водителей более известен, как поворот на поселок Мстера.

В социальных сетях быстро появилась информация о том, что «Камаз» вовремя не затормозил и смял «Ладу Весту», которая стояла на светофоре (да, перекресток регулируемый), так как горел красный свет. От удара она впечаталась в два других грузовика и была буквально смята в лепешку.

От удара Камаз съехал в кювет. Фото очевидца.

Официально же, изначально сообщалось о трех разбитых автомобилях, трех погибших и одном пострадавшем, марки машин и их тип на тот момент не уточнялись. И лишь через час Вязниковская Госавтоинспекция сообщила, что количество автомобилей, участвовавших в аварии выросло до четырех. Стало больше и пострадавших.

- Произошло столкновение четырех транспортных средств — трех грузовых и одной легковой машины. В результате данного ДТП погибли три человека, два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщил врио начальника ОГИБДД по Вязниковскому району Денис Мошин.

Как сообщили в ГИБДД, до настоящего времени на месте работают экстренные службы — в скором времени дорожникам предстоит начать очистку проезжую часть от обломков машин.

В данный момент полицейские изучают обстоятельства ДТП. Позднее начнется ликвидация последствий ДТП.

- В настоящее время движение на месте ДТП в сторону Нижнего Новгорода организовано по одной полосе, на месте проводятся следственные действия, после которых нам предстоит заняться ликвидацией последствий аварии, - уточнил официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский.

Еще два грузовика оказались заложниками ситуации. Фото очевидца.

Информация о происшествии в настоящее время уточняется сотрудниками полиции.

КСТАТИ

Из-за того, что через Владимирскую область проходит трасса М-7 ДТП с грузовиками происходят здесь регулярно. Вот, например, 27 ноября 2020 года произошла авария с бензовозом во Владимирской области. Один из грузовиков загорелся (читать далее...)