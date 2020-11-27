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ДТП с бензовозом во Владимирской области: один из грузовиков загорелся

Известно о двух пострадавших
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Во Владимирской области очередное ЧП. 27 ноября около 11 утра на федеральной трассе Р-132 в Суздальском районе столкнулись два грузовика, причем один из них – бензовоз.

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ДТП произошло в районе поворота на село Суворотское. От удара один из грузовиков загорелся. К счастью, это был не бензовоз. Иначе, все могло закончиться еще более трагически.

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Еще один важный момент - к месту аварии оперативно приехали сотрудники МЧС. Пожарные быстро оценили обстановку, поняли, что счет идет на секунды, и начали пенную атаку. Это позволило не допустить распространения огня, и тот не перебросился на бензовоз. Пока известно о двух пострадавших - это водители автомобилей 2000 и 1991 годов рождения. Их госпитализировали в местную больницу.

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На восстановление движения у полицейских ушло два часа. Все это время сотрудники полиции заворачивали автомобили и объясняли, как проехать в объезд. Лишь к 13 часам движение на данном участке пути было восстановлено.

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Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 20 человек и 6 единиц техники.

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Видео предоставлено владимирцем Арсением Кокориным:

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