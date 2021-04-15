В Вязниковском районе на трассе М-7 произошло ДТП с тремя погибшими

По предварительной информации Госавтоинспекции, около 09.45 произошло столкновение трех машин, марки которых в настоящий момент уточняются. По состоянию на 10.30 известно о трех погибших, еще один человек получил травмы.

- Движение на данном участке пути затруднено. Сотрудники ОГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения, - сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, Госавтоинспекция регулирует движение. Подробности аварии уточняются.