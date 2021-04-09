На Ерофеевском спуске перенесли не только остановку, но и пешеходный переход

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители Владимира активно обсуждают новость об исчезнувшем павильоне на остановке «Ерофеевский спуск», что возле здания бывшего областного сборного пункта. Павильон исчез не случайно — так как здание сборного пункта вот-вот рухнет, находиться рядом с ним опасно, а потому в мэрии решили перенести остановку подальше, а заодно уничтожили все ее признаки — убрали павильон, сняли знаки и ликвидировали «зебру».

Ни павильона, ни лавочки

В минувшие выходные остановка «официально» переехала — теперь, если двигаться со стороны Клязьмы, она находится не перед, а за перекрестком «Ерофеевский спуск — Гагарина», на 100 метров ниже старого места. Тут же расположился и новый «пешеходник», который сразу вызвал волну возмущения среди горожан.

Оно и понятно. Старая «зебра» вела на улицу Гагарина, а новая упирается в пригорок без тротуара. Власти огородили его пластиковыми барьерами, но владимирцев это не сильно обрадовало. По словам местных жителей, водители, выезжающие со стороны моста, тормозят перед пешеходами буквально в последний момент. Сами автолюбители тоже ругаются, так как люди по старинке продолжают перебегать через дорогу в старом месте.

Люди по старинке перебегают дорогу там же, где раньше был переход. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Да и остановка действительно удивляет: всю «инфраструктуру» остановочного пункта на этом месте составляют знак на столбе и крошечная площадка, вымощенная плиткой. Ни павильона, ни кармана для заезда автобусов, ни даже простой лавочки с урной тут нет.

В мэрии рассказали, что комиссия по чрезвычайным ситуациям предписала военкомату, в чьей собственности находится здание, обнести ветхий сборный пункт глухим забором (чего не сделано до сих пор). В то же время городские власти должны обеспечить вокруг пункта безопасность, пока военные не снесут его. Именно по этой причине остановка не оборудована ничем, кроме пары квадратных метров плитки.

Остановка представляет из себя кусок наскоро уложенной плитки. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- На новом остановочном пункте будет только площадка — какой смысл оборудовать временную остановку, если все равно рано или поздно придется вернуть ее туда, где она была? Павильон будет возвращен только на старое место, - объясняет официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Вот только когда в Министерстве обороны пошевелятся со сносом здания, непонятно. Областной сборный пункт уже столько лет находится в аварийном состоянии, что можно предположить, что возвращение остановки не произойдет никогда.

Не изготовили асфальт

Что до странного перехода, ведущего к пластиковым блокам, то власти объяснили его перенос со старого места требованиями правил дорожного движения, согласно которых возле каждой остановки обязательно должна быть «зебра». В то же время, в мэрии обещают все-таки сделать на другой стороне полноценный тротуар. Правда, не сейчас. Всему виной... асфальтные заводы.

"Зебра" упирается в траву. И до улицы Гагарина приходится идти по проезжей части. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Тротуар сделают, но тогда, когда физически будет асфальт, ведь не все асфальтные заводы заработали. Для тротуара придется занять кусок проезжей части шириной от 70 сантиметров до 1 метра. Сперва хотели разместить его на газоне, но из-за резкого спуска возникнет много сложностей, - говорит Игорь Ефремов.

Зато в горадминистрации обратили внимание, что съезд с улицы Подбельского закрыли, сделав Почтовый переулок «пешеходной зоной» для тех, кто идет с Ерофеевского спуска до Соборной площади.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Наш постоянный автоэксперт Алексей Кованов полагает, что пешеходный переход на Ерофеевском спуске вовсе не нужен:

- С точки зрения безопасности дорожного движения здесь правильнее вообще отказаться от наземного перехода, поступив по «советскому образцу», чтобы люди ходили по имеющемуся путепроводу. Это обезопасило бы пешеходов и повысило пропускную способность дороги. В свою очередь, с точки зрения водителей, съезжающих с улицы Гагарина, перенос перехода — благо, ведь раньше выезжать было достаточно трудно — нужно было пропустить тех, кто слева, не подбить того, кто впереди (он мог резко затормозить из-за пешехода) и пропустить людей. Для тех, кто едет со стороны Лыбедской магистрали, ничего не меняется, разве что неопытным водителям труднее будет начать движение на склоне. Грузовикам там ездить запрещено. Пожалуй, труднее всех будет тем, кто движется со стороны моста. Во всяком случае до тех пор, пока над дорогой не появятся знаки пешеходного перехода, которые сейчас не очень заметны.