Во Владимире переносится автобусная остановка «Ерофеевский спуск»

Схема расположения новой остановки. Фото: администрация Владимирской области

Такое решение городские власти приняли в связи с аварийным состоянием здания сборного пункта в доме 3 27 «а» на улице Большая Московская, возле которого расположена остановка.

Так как здание, принадлежащее военкомату, держится только на подпорках и угрожает в любую минуту рухнуть на головы людей и припаркованные рядом машины, в мэрии предписали военкомату установить по периметру сборного пункта ограждения с буферной зоной, а управлению ЖКХ дали задание поставить рядом знаки, запрещающие остановку.

Что касается автобусов, то им придется ехать чуть подальше — сам остановочный павильон расположится после перекрёстка с улицей Гагарина, чуть ниже, напротив здания областного департамента образования.

Новый остановочный павильон в горадминистрации обещают сделать в грядущие выходные. Также тут сделают новый тротуар от Ерофеевского спуска до улицы Гагарина.