В Муроме снесли элеватор и оставили без света, воды и тепла тысячи жителей города

Момент сноса элеватора. Кадр из видео.

23 марта в Муроме, что во Владимирской области, сносили заброшенное здание. Однако в результате достаточно большая часть города осталась без воды, тепла и электричества.

- Подрыв производился с 12.00 до 12.30, но в результате обломком здания задело тепловую сеть, а также уличное освещение, - сообщила «КП» официальный представитель Муромского пожарно-спасательного гарнизона Татьяна Ивакилева.

Вообще, середину элеватора уже подорвали некоторое время назад. Оставались две части большого здания. Подрывники произвели направленные взрывы, после чего остатки элеватора «сложились» под себя. Помимо теплосети и линий электропередач, обломки здания завалили часть улицы Куйбышева. Ее даже пришлось перекрыть.

На место ЧП выезжал директор департамента ЖКХ Елена Семенова.

Уже скоро муромляне начали активно писать в соцсетях, что у них в домах холодно, нет воды и света. По предварительной оценке, без тепла осталось порядка 20 процентов жителей города. У некоторых не работали телефоны. К месту аварии выехали аварийные бригады. А губернатор послал в город на Оке своего зама по коммуналку - директора департамента ЖКХ Елену Семенову.

Сначала руководители города и области говорили, что все восстановят к вечеру. Но в итоге, объем работ оказался больше запланированного. И окончательно воду, свет и тепло в дома горожан вернули лишь около полуночи. Что касается улицы Куйбышева, где произошло само ЧП, то там движение до сих пор перекрыто. Спасатели продолжают убирать обломки элеватора.

Последствия ЧП ликвидировали до ночи.

Вообще зданию элеватора более 50 лет. Для многих горожан он не просто заброшенное строение, а место с историей. Многие вчера писали в соцсетях истории из детства, как они залазили туда и играли. Дело в том, что с 2002 года муромский элеватор уже перестал использоваться по назначению и стоял заброшенным. В 2020 году хозяева после ряда экспертиз пришли к выводу, что проще здание снести, что и было сделано в два захода.

КСТАТИ

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