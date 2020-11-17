Губернатор Владимир Сипягин контролирует ликвидацию последствий ЧП с поездом, заявляют власти

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Продолжается ликвидация последствия аварии с поездом в Камешковском районе. Областные власти сообщают, что движение на путях возле станции "Новки-1" практически восстановлено. Однако сами последвия аварии еще остаются.

"Железнодорожное сообщение частично возобновлено, пока по одному пути в реверсивном режиме. В 13.00 по нему уже прошёл грузовой состав, в 15.00 – пассажирская «Ласточка». Автобусные маршруты, запущенные вчера для компенсации нарушенного железнодорожного сообщения, продолжают работать. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации продолжается, несмотря на болезнь Губернатор Владимир Сипягин лично контролирует этот вопрос", – прокомментировал ситуацию Роман Годунин.