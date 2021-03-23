В Муроме при взрыве элеватора повредили теплосеть и уличное освещение

Подрыв элеватора. Фото: скриншот с видео группы "Вконтакте" "Подслушано в Муроме - Муром"

Две части большого здания, середину которого уже подорвали ранее, окончательно уничтожили в полдень 23 марта. Подрывники произвели направленные взрывы, после чего остатки элеватора «сложились» на собственном месте. Однако не обошлось без инцидентов.

- Подрыв производился с 12.00 до 12.30, но в результате обломком здания задело тепловую сеть, а также уличное освещение, - сообщила «КП» официальный представитель Муромского пожарно-спасательного гарнизона Татьяна Ивакилева.

В результате досадного происшествия никто из людей не пострадал, помощь прибывших на место сотрудников МЧС не потребовалась. Однако теперь проезд Куйбышева, на котором стоял элеватор, перекрыт — ведутся работы по восстановлению поврежденных сетей. В части жилых домов центральных улиц отключилось отопление, а на проезде Куйбышева перестали работать фонари уличного освещения. Кроме того, повредились и телефонные сети. Восстановление коммуникаций ожидается в ближайшее время.