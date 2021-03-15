Во Владимире в автобусе произошла массовая драка из-за лишней детской коляски

Драчуны не стеснялись ни женщин, ни стариков, ни детей. Кадр из видео.

"Как интересно люди праздную масленицу!" - такие комментарии писали жители древнего Владимира под видео, в котором пассажиры одного из городских автобусов устроили массовую драку. Ролик быстро разошелся по соцсетям, и сейчас его обсуждают не только во Владимирской области.

На видео видно, как несколько парней орут матом, а после начинают бить друг друга руками и ногами. При этом в ходе драки досталось даже тем пассажирам, которые вовсе не участвовали в конфликте. В том числе и женщинам. Другие пассажиры пытались успокоить дебоширов, но переорать горлопанов было сложно. Водитель автобуса вынужден был остановиться и открыть двери, чтобы автобус смогли покинуть хотя бы мамы с детьми, что последние и сделали.

Уже позднее очевидцы рассказали, что драка началась из-за того, что одному из пассажиров не понравилась давка, спровоцированная тем, что на остановке в автобус вошла мама с коляской. Дело в том, что до этого в автобусе уже было битком, причем центральную площадку занимала уже одна коляска. И тут появилась еще одна. Словесная перепалка переросла в драку.

В драке досталось даже тем, кто пытался усмирить стороны конфликта. Кадр из видео.

Впрочем, изначально в областной полиции сказали, что с заявлением к ним никто не обращался, поэтому и проверкой инцидента там не занимались. И лишь после того, как история начала активно муссироваться в СМИ, пресс-служба ведомства выступила с официальным заявлением, в котором сказала, что проверяет информацию.

Пока неизвестно, чтобы кто-нибудь серьезно пострадал в результате потасовки. Однако учитывая некоторые моменты из видео, как минимум синяки, у некоторых из участников конфликта точно остались.

Вообще, во Владимире последний месяц все очень плохо с общественным транспортом. Начиная с января, крупнейший местный перевозчик, компания "АДМ" перестала справляться с соблюдением графиков. Люди постоянно жалуются на то, что ждут автобус или троллейбус по полчаса. В морозы это было особенно болезненно.

Власти Владимира пообещали решить проблему и даже передали часть маршрутов другой компании. Однако лучше не стало. Просто теперь график не выполняют другие перевозчики. Так что давка в городских автобусах стала рядовым явлением. Недовольство горожане проявляли и раньше. Однако никогда до этого словесные конфликты не перерастали в драки.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А вот конфликты между водителями общественного транспорта во Владимире случались и раньше. Например, однажды в центре города водитель троллейбуса подрался с водителем автобуса (читать далее)