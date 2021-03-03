Владимирские пассажироперевозчики жалуются, что никто не хочет возить пассажиров

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Пришел март, однако обещанного администрацией города Владимира улучшения в работе общественного транспорта владимирцы так и не увидели. Хотя с 1 марта ряд автобусных маршрутов передали от компании «АДМ» (которую многие считают причиной «транспортного коллапса» в последние два месяца) компаниям «ОКТО» и «Владимирпассажиртранс» проблемы с тем, чтобы добраться до работы или дома, у горожан остались.

С утра 1 марта в соцсетях появлялись десятки сообщений о том, что автобусов на маршрутах №№9, 11, 14, 16, 25 и 27 мало. А каких-то будто и вовсе нет. Более менее нормально соблюдался график лишь на 11-м и 16-м маршрутах. Все остальные ездили кое-как.

В администрации города Владимира даже выезжали в рейд, чтобы посчитать число автобусов. И в итоге проблему признали.

- Что касается муниципального предприятия «Владимирпассажиртранса», то они взяли на себя обязательства по 14-му маршруту. И как показали наши проверки, а также отзывы от жителей нашего города, компания сработала на твердую «четверку», - сказал в эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» официальный представитель администрации города Александр Карпилович. – Что касается компании «ОКТО», то она появилась на рынке пассажирских перевозок не так давно. Но это не отменяет того факта, что при передаче маршрутов по договору на временное обслуживание с перевозчиком согласовывались графики, число машин и так далее. Компания «ОКТО» тогда обещала нам четко выполнять все. И если на одиннадцатом маршруте нареканий нами выявлено не было, то вот, что касается маршрутов №25 и 27, то здесь перевозчик не справился. Общее объяснения от компании звучали так – «первый день, не все удалось, обещаем исправиться».

Кстати, также компания «ОКТО» пожаловалась на нехватку водителей, сказав, что автобусы есть. Но на них, некому работать. Причем, по неподтвержденной информации, многие водители просто уходят на строительство трассы М-12, так как там платят по московским меркам. И, конечно, там работать выгодней.

- Нехватка водителей и кондукторов во Владимире чувствуется остро, - признал Александр Карпилович. – Но мы не раз говорили перевозчикам, что нужно поднимать зарплату водителям и кондукторам, учитывая, что профессии эти не самые приятные, а порой и сволочные.

Однако сами водители говорят, что зарплаты не то, что не поднимаются, но даже сокращаются. Так что не удивительно, что найти людей перевозчикам не удается. Впрочем, владимирцам от этого ни тепло, ни холодно. Вернее, как раз холодно, ибо не приехавший по графику автобус – это лишние 5-10 минут на улице. А пока все же не май месяц.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В администрации города Владимира согласны, что могут иметь не полностью объективную картину. И что-то могло ускользнуть от их внимания. Поэтому они попросили тех горожан, у которых есть претензии к тому, как осуществлялось движение на городском общественном транспорте, направить в городской отдел транспорта и связи свои жалобы. Сделать это можно по телефону – 53-31-35.