С 1 марта маршруты № 11С, 25 и 27 забирают у "АДМ"

Городская комиссия по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования решила передать с 1 марта 2021 года три автобусных маршрута от компании "АДМ" предприятию ООО "ОКТО".

Речь идет о маршрутах №11С «Гипермаркет «Глобус» - ул. Элеваторная», №25 «Юго-Западная - ул. Куйбышева» и №27 «ул. Совхоз «Вышка» - ул. Растопчина». По утвержденному расписанию автобусы маршрута №11С начинают движение в 6.00, а заканчивают в 23.20. В «часы пик» маршрут будут обслуживать 6 автобусов. Интервал движения составит 24-28 минут. Автобусы маршрута №25 начинают движение в 6.00, а заканчивают в полночь. В «часы пик» маршрут будут обслуживать 10 автобусов. Интервал движения составит 10-14 минут.

Наконец, по утвержденному расписанию автобусы маршрута №27 начинают движение в 6.00, а заканчивают в 23.00. В «часы пик» маршрут будут обслуживать 10 автобусов. Интервал движения составит 12-15 минут.