2020-07-22T19:12:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Владимирской области опровергли случай повторного заражения коронавирусом врача одной из больниц региона

Губернатор Владимир Сипягин оговорился и смешал пневмонию с COVID-19
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Губернатор Владимир СипягинГубернатор Владимир СипягинФото: Соцсети
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 22 июля во время прямой трансляции выступления в социальных сетях сделал ошеломительное заявление.

- По той информации, которую я получил, один из медиков в течение двух месяцев заразился коронавирусом второй раз, - сказал глава Владимирской области. - Никому нельзя пожелать того, что происходит в ходе данной болезни.

Сенсационная фраза мгновенно разлетелась по СМИ и соцсетям. До сих пор ни в одной стране мира, по данным ВОЗ, случаев повторного заражения коронавирусом не зафиксировано. Все упоминания о повторных заражениях после тщательной проверки оказывались основанными на некачественно сделанных тестах. Повторное заражение коронавирусом в течение двух месяцев противоречит всему, что знают на данный момент о болезни врачи и ученые-иммунологи.

Примерно через час после того, как губернатор Владимир Сипягин выступил в соцсетях, пресс-служба областной администрации разослала разъяснение этого заявления, опровергающее повторное заражение коронавирусом.

"Разъясняем фразу Губернатора В.В. Сипягина, произнесенную в ходе прямого эфира в его аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». В частности, Губернатор сообщил, что «один из медиков заразился в течение двух месяцев второй раз».

Сообщаем, что медицинский работник Владимирской области, о котором упомянул глава региона, и имя которого мы не можем назвать в целях сохранения его персональных данных, в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае заболевания результат теста на новую коронавирусную инфекцию был положительным".

Таким образом, научной сенсации не произошло, врач из Владимирской области, как и несколько сотен его коллег, переболел коронавирусом один раз. Всего по данным регионального управления Роспотребнадзора на 22 июля во Владимирской области подтверждено 5333 случая коронавирусной инфекции. Умерло с начала эпидемии 116 человек. В стационаре на лечении находится 513 пациентов с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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