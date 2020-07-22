2020-07-22T10:50:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 июля 2020: в регионе опять запрещают то, что было разрешено

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 22 июля 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Прогулки в парках разрешали несколько разПрогулки в парках разрешали несколько разФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Суточная заболеваемость коронавирусом во Владимирской области стабильно снижается и уже несколько дней составляет меньше 40 человек в день. Тем не менее, некоторые послабления антикоронавирусных ограничений отменяются, и то, что разрешали в последние недели, снова запрещено. Видимо, медики знают что-то за пределами официальной статистики.

А официальная статистика такова. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 22 июля, во Владимирской области лабораторно подтверждено 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

7 сл. в Ковровском районе,

5 сл. в г. Владимире,

5 сл. в Александровском районе,

4 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Собинском районе,

2 сл. в Петушинском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в г. Радужный.

Всего, по данным на 22 июля, во Владимирской области зарегистрирован 5333 случая заболевания: 919 сл. в г. Владимире, 774 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 635 сл. в Петушинском районе, 470 сл. в о. Муром, 411 сл. в Александровском районе, 418 сл. в Ковровском районе, 306 сл. в Собинском районе, 277 сл. в Вязниковском районе, 245 сл. в Юрьев-Польском районе, 192 сл. в Кольчугинском районе, 156 сл. в Судогодском районе, 128 сл. в Киржачском районе, 122 сл. в Меленковском районе, 89 сл. в Суздальском районе, 75 сл. в Камешковском районе, 49 сл. в г. Радужном, 35 сл. в Селивановском районе, 32 сл. в Гороховецком районе.

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Несмотря на спад заболеваемости и большое относительно общего количества случаев число выздоровевших, во Владимирской области не только не снимаются очередные ограничения, но и вводятся заново те, которые уже были сняты. Например, с 21 июля вновь введен запрет на массовые спортивные мероприятия, который был отменен с 17 июля. Отмены хватило как раз чтобы провести в Суздале трейл-забег Golden Ring Ultra Trail, который прошел в минувшие выходные и собрал сотни участников.

А с 22 июля вводится запрет на плановую госпитализацию в дневные стационары. Из-за карантина они больше не смогут принимать пациентов. Также запрещен доступ посетителей в дневные стационары, за исключением родственников, которые ухаживают за лежачими больными. Напомним, оказание плановой медицинской помощи, включая госпитализацию в стационары, разрешили с 17 июля, до этого она была под запретом с начала апреля.

Впрочем, есть и такие снятия ограничений, которых никто не ожидал. Например, возобновлена работа аттракционов в парках. Конечно, с санитарными ограничениями - посетители обрабатывают руки антисептиками, при катании соблюдается социальная дистанция, все работники аттракционов в масках и перчатках. Тем не менее, карусели в парках - вещь не первой необходимости, и без нее родители малышей могли бы и обойтись. А вот без чего обходиться становится все труднее - это детские садики. Во Владимирской области они до сих пор работают только в режиме дежурных групп. Во Владимире таких групп 361, их посещают 4388 детей. У родителей остальных дошколят все больше проблем - дети сидят дома четвертый месяц. Они просят управление Роспотребнадзора разрешить работу детсадов в обычном режиме, тем более, как утверждают в мэрии, все садики готовы открыться с полным соблюдением санитарных норм.

Кстати, в других регионах, где ситуация с заболеваемостью аналогична Владимирской области, ограничения, касающиеся детей, снимаются. Так, в Псковской области разрешили открыться всем детским садикам. А в соседней с нами Ивановской области, где заболеваемость даже выше, с 27 июля разрешена работа детских загородных лагерей отдыха, отряды будут работать с загрузкой в 50% от нормативной. Во Владимирской области детские лагеря все еще не открылись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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