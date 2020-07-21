Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 21 июля: музеи возобновляют работу

Появились новые данные по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Владимирской области. Владимирский Роспотребнадзор сообщает, что на 10.00 20 июля лабораторно было подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи:

- 7 сл. в Муромском,

по 6 сл. в Ковровском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах,

- 5 сл. в г. Владимире,

- 3 сл. в Кольчугинском,

- по 2 сл. в Вязниковском и Александровском районах,

- по 1 сл. в Меленковском, г. Радужный, Судогодском. Киржачском, Гороховецком и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5261 случай заболевания (911 сл. в г. Владимире, 773 сл. в Гусь-Хрустальном, 630 сл. в Петушинском, 460 сл. о. Муром, 403 сл. в Александровском, 404 сл. в Ковровском, 300 сл. в Собинском, 275 сл. в Вязниковском, 238 сл. в Юрьев-Польском, 189 сл. в Кольчугинском, 156 сл. в Судогодском, 128 сл. в Киржачском, 117 сл. в Меленковском, 88 сл. в Суздальском, 75 сл. в Камешковском, 47 сл. в г. Радужном, 35 сл. в Селивановском, 32 сл. в Гороховецком).

Администрация Владимирской области и Роспотребнадзор считают, что в целом обстановка в области достаточная, чтобы открывать многие учреждения. В последние дни очередь добралась и до музеев.

Музей «Старый Владимир», расположенный в бывшей водонапорной башне в центре города, открылся после долго перерыва. Из-за «коронавирусных» ограничений музей простоял закрытым почти четыре месяца. Но теперь посетить экспозицию, рассказывающую о жизни губернской столицы, можно будет ежедневно с 11.00 до 18.00. По субботам музей будет открыт до 19.00. Понедельник — выходной.

Напоминаем, попасть в музей можно только в маске. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию – не меньше полутора метров на входе в музей, у касс, на выходе. Экскурсии будут проводить, но тоже с ограничениями: в них участвовать смогут не больше пяти человек и также необходимо держаться на расстоянии. А с признаками простуды в музей могут и не пустить.

Также открыли свои двери в музее «Старая аптека» на улице Георгиевской. Музей работает в обычном режиме, с 10.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника.

А в музее хрусталя имени Мальцовых (г. Гусь-Хрустальный) возобновились сеансы интерактивных занятий по росписи символа города – гипсового гусёнка. Во время мастер-класса ребятам расскажут об истории основания города, возникновении красивого названия, объяснят, как и из чего варят стекло.

А затем дети смогут расписать гипсового гусёнка акварельными красками. Готовую игрушку можно будет забрать с собой. Прекрасный сувенир, выполненный своими руками, станет хорошим напоминанием о поездке в город стеклодувов и посещении интересного музея.

Участники интерактивного занятия по росписи допускаются в экспозицию при наличии гигиенической маски. Количество участников за один сеанс: от 2 до 4 человек. Подробности по телефону: 8(49241)2-19-30.