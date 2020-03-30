Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 30 марта: Роспотребнадзор подтвердил два случая

Во Владимирской области подтверждены первые случаи заболевания коронавирусом - сразу два положительных анализа. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. Пока не уточняется, в каких районах области получены положительные анализы и в каком состоянии находятся зараженные. Напомним, в субботу появилась информация, что в Ковровской ЦРБ от внебольничной пневмонии умер мужчина. Первый анализ на коронавирус у него был отрицательным, вторую пробу отправили на исследование в центр "Вектор", где проводят основное тестирование. Как рассказали во владимирском управлении Роспотребнадзора, на полдень 30 марта у них не было сведений о результатам, таким образом, неизвестно, является ли умерший в Коврвое мужчина одним из двух зараженных. По данным на официальном сайте правительства России Стопкоронавирус.РФ, случаев смерти от коронавируса в нашем регионе не зафиксировано.

Тем временем в 9 часов утра оперативный штаб по предотвращению инфекции коронавируса во Владимирской области сообщал, что случаев заболевания не зафиксировано. Зато в выходные снизилось число других инфекций дыхательных путей. С ОРВИ за сутки к врачам обратилось 176 человек, с внебольничной пневмонией 10 человек.

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области напоминает, что если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем) лучше не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52.

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