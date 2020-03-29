Нерабочая неделя во Владимире с 28 марта по 5 апреля: куда девать детей и что делать с записью к врачу?

Впереди целая неделя, когда горожанам надо что-то делать, так как работать запретили, все места закрыли для посещения, а детей некуда деть. Так как для большинства населения эта ситуация уникальна, то естественно легко растеряться. Отвечаем на несколько наиболее острых вопросов.

Что будет с записью к врачам и квотами на операцию?

Система здравоохранения Владимирской области частично ограничила посещение. Сейчас в больницах и поликлиниках могут находиться только те, кому медицинскую помощь нужно оказать срочно. Все, кто записывался к узким специалистам, планировал операции или еще что-то, вынуждены будут отложить все это на неопределенный срок.

- Этот вопрос обсуждался, и было принято решение пролонгировать в регионе все квоты на операции и записи к врачам на неопределенный срок, - сказал вице-губернатор Сергей Шевченко. - Ни одна из них не сгорит и не пропадет. Однако точных дат пока никто назвать не может. Как только кризис будет преодолен, все списки будут выстраиваться заново.

Исключение сделано лишь для одного вида плановых операций — родов. Всех беременных обязательно положат в роддом и выпишут только лишь в положенные сроки. Правда, так положено в теории. Дело в том, что 27 марта некоторые телеграм-каналы начали публиковать сообщения о том, что беременных резко выписывают из всех роддомов Владимира, никому ничего не объясняя. У рожениц паника и истерика.

- Первый раз слышу об этом, - прокомментировал Сергей Шевченко в первой половине дня 27 марта. - И я уверен, что это фейк. Вообще, у областной администрации есть мысль ввести административную ответственность для тех, кто в существующей ситуации нагнетает панику и вкидывает подобные фейки. Это похоже на решение каких-то своих целях на волне существующих волнений.

Куда девать маленьких детей, если надо работать?

Школы точно все ушли на карантин. Каникулы сейчас абсолютно у всех. И даже непонятно, что будет потом, дистанционное обучение или продление каникул. Но если школьника даже в начальных классах одного при определенных условиях можно оставить дома, то что делать тем, у кого малыши ходили в садики? Их же тоже закрыли. При этом не все работодатели прекращают работу с 30 марта.

- Мы поговорили с главами муниципалитетов, чтобы они продумали какие-то временные пункты, которые станут своеобразными садиками для тех, у кого нет возможности оставить своего ребенка дома под чьим-то присмотром, - сказал Сергей Шевченко. - Это должны быть небольшие садики с одной-тремя группами, в каждой из которых максимум может быть 12 детей. Я думаю в ближайшее время на официальных сайтах администраций города должна появиться информация о таких садиках и о том, как туда записаться.

Что делать с москвичами, которые повалят к нам?

Серьезное беспокойство у всех вызывает возможный приезд москвичей в ближайшую неделю. Подробнее об этом можно прочитать здесь — https://www.vladimir.kp.ru/daily/27110.7/4185817/.

Если же вкратце, то областные власти планируют закрыть на ближайшую неделю все гостиницы, хостелы и прочие места проживания туристов. Правда, тут есть нюансы. Пока в «белом доме» не очень представляют, как поступить с теми, кто уже забронировал себе номер. До понедельника этот вопрос должен проясниться.

Что касается москвичей-дачников, у которых в 33 регионе есть приусадебные участки, то власти хотят провести с ними беседы, чтобы они не покидали свои дачи в течение всего периода каникул.