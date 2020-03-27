2020-03-27T12:26:18+03:00
Общество

Владимирская область может закрыть гостиницы от нашествия москвичей

Этот вопрос сейчас прорабатывает областная администрация
Алексей СУХОВАнна ДЕКТЯРЕВА
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Достопримечательности без туристов стали еще привлекательнееДостопримечательности без туристов стали еще привлекательнееФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Первый вице-губернатор, курирующий социальную политику, Сергей Шевченко 27 марта на брифинге в областной администрации рассказал, что власти Владимирской области в срочном порядке прорабатывают вопрос о временном закрытии гостиниц, хостелов и прочих мест приюта туристов на территории региона.

Дело в том, что в связи с объявленной нерабочей неделей во Владимирской области ожидается нашествие московских гостей. Они побегут к нам "прятаться" от коронавируса, а заодно, воспользовавшись дополнительными выходными, посмотреть красоты природы и памятники белокаменного зодчества. На самых популярных турфорумах России активно обсуждаются поездки в Суздаль, Гороховец, Александров и Юрьев-Польский, а также во Владимир. Туристов-москвичей не останавливает то, что дополнительные нерабочие дни объявлены не для отдыха, а для того, чтобы люди сидели дома.

Владимирская область на данный момент - единственный регион, близкий к Москве, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Власти, естественно, хотят, чтобы так и оставалось, и "московские гости", далеко не все из которых прошли тестирование на вирус, не гуляли по Суздалю и Владимиру. Закрыть въезд законных способов не существует, поэтому власти нашли такой промежуточный выход - временно запретить гостиницам, турбазам, пансионатам и гостевым домам принимать постояльцев. Решение будет принято до конца пятницы, 27 марта. Не факт, что все москвичи, которые стартуют в сторону Владимирской области насладиться хорошей погодой и видами, будут к

этому готовы. Ну что ж, их по приезде ждет сюрприз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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