Соблюдай дистанцию и не трогай чужое! Владимирские магазины просят покупателей беречь себя от коронавируса

Как только во Владимирской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, в него стали входить - с переменным успехом - все места массового посещения. Департамент предпринимательства даже предпринял попытку заставить все магазины иметь при входе антисептик, а на продавцов и кассиров надеть маски и перчатки. С масками ничего не вышло, в городе их просто нет, с перчатками ситуация получше, но тоже не очень - в продаже они есть, но попробуй посиди всю смену в резиновых изделиях, натянутых на руки. Кроме того, перчатки (как и маски) имеют смысл, только если их часто менять, а это дорого. Так как никаких санкций для магазинов не предусмотрено, владельцы просто не стали этим заморачиваться. А вот антисептик для покупателей многие предлагают. Например, магазин "Ашан" на Тракторной установил прямо при входе дозаток с антисептическим средством, которое можно выдавить себе на руки и обеззаразить их перед тем, как начинать трогать продукты, ручки тележек и прочие детали магазина.

Там, где есть возможность, надо стоять на расстоянии (слева - правильно), а не вплотную (справа - неправильно)Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

И все-таки, пока у нас, как в Москве, не позакрывали все, кроме жизненно необходимого, обезопасить себя от коронавируса можно двумя основными способами.

1. Соблюдай дистанцию!

Это правило автомобилистов полностью применимо и к людям. "Социальная дистанция", то есть расстояние до любого человека в общественном месте, по рекомендациям ВОЗ, должно составлять не менее 2 метров. Именно такую дистанцию отмерил гипермаркет "Лента" и разметил перед своими кассами. Полосатые метки ярко выделяются на полу и показывают покупателям, где нужно стоять, если вы заняли очередь в кассу. Самое удивительное, что многие эту рекомендацию соблюдают, тем более, что по громкой связи о "социальной дистанции" регулярно напоминают. Кассиров тоже защитили более эффективно, чем гипотетические маски: перед каждой кассой висит прозрачная ширма.

- Немного неудобно бонусные карты сканировать, а так, конечно, с ширмами спокойнее, - замечают кассиры.

В других магазинах пока метки перед кассами и прилавками не нарисовали, но владимирцы и сами начинают держаться друг от друга подальше. На самом деле это такая же привычка, как бросать мусор в урну и смотреть по сторонам на переходе: стоит только начать соблюдать "социальную дистанцию", и это станет автоматическим действием.

2. Не трогай чужое!

Не в смысле "не воруй", мы уверены, что все читатели "КП"-Владимир" и не думают присваивать чье-то добро. Именно не трогать! Не прикасаться. Не трогать за плечо или рукав, не двигать чужую сумку или рюкзак, если она мешает. Не прикасаться к чужим продуктам, выложенным на ленту у кассы. Почти все мы умеем говорить по-русски - можно взять и попросить. Словами.

Пустые полки в магазинах хороший стимул поднять ценуФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Особенно это относится к общественному транспорту. Первое и главное - платите картой. Банковской или транспортной. Если не нужен проездной - купите карту и положите на нее определенную сумму. На наличных вирус сохраняется сутками, а вы не знаете, у кого были эти деньги до вас. Поберегите себя и кондуктора.

А владимирским перевозчикам неплохо бы провести инструктаж с кондукторами. Терминалы оплаты настроены очень плохо, и на банковскую карту срабатывают с третьего-четвертого раза. Поэтому кондукторы прижимают и держат чужую карточку, пока не вылезет билетик. Большая просьба к руководству "Владимирпассажиртранса" и АДМ - научите кондукторов этого не делать! Передача коронавируса через пластик - один из самых частых способов.