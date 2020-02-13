Барни раскрывает секреты!

Старший технолог фабрики «Большевик» в Собинке Ирина Антонова продолжает отвечать на вопросы наших читателей, которые они задавали на нашем сайте в декабре и январе, и рассказывает, как создают нежные бисквиты.

1. В составе «Барни» написано «растительное масло», какое конкретно масло входит в состав?

В приготовлении бисквитов «Барни» мы используем рапсовое масло. Это высококачественное растительное масло, которое получают из семян пищевого рапса. Оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А и Е, витамины группы В, а также микроэлементы (фосфор, цинк, кальций, медь, магний и др.)

2. Входят ли в состав продукта консерванты или красители?

Бисквиты Барни производятся без добавления каких-либо консервантов или красителей.

3. Содержит ли Барни глютен?

Глютен – это белок, который от природы содержится в таких злаковых, как пшеница. Поэтому пшеничная выпечка такая воздушная. В состав пирожных «Медвежонок Барни» глютен входит/