Мобильный фельдшерско-акушерский пункт уже в декабре начнет прием жителей Собинского района

17 декабря Собинская районная больница по региональной программе «Развитие первичной медико-санитарной помощи» получила передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Это уже девятый мобильный ФАП, поступивший во Владимирскую область в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Помимо Собинки медпункты на колёсах получили Киржачская, Суздальская, Вязниковская, Гороховецкая, Ковровская, Петушинская и Селивановская районные больницы, а также Муромская городская больница №3.

Передвижные ФАПы предназначены для обслуживания населённых пунктов с численностью жителей менее ста человек, и они уже начали свою работу. Выезды медицинских бригад повысили доступность медицинской помощи для сельского населения, позволили проводить профилактические медосмотры, вакцинацию, своевременно выявлять социально значимые заболевания.

Мобильный медпункт оснащён электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровней сахара и холестерина и другим специализированным оборудованием. В салоне оборудовано место для приёма пациентов, имеется гинекологический кабинет. С помощью переносного кардиографа проводятся исследования у маломобильных пациентов.

Как сообщила и.о. главного врача Собинской районной больницы Светлана Муравьёва, первые выезды передвижного фельдшерско-акушерского пункта запланированы уже на следующей неделе: 24 декабря – в село Березники, 26 декабря – в село Фетинино.

Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» система здравоохранения Владимирской области получила 16 мобильных медкомплексов. Среди них не только передвижные ФАПы, но и медицинский комплекс для диспансеризации детского населения, а также флюорографы для проведения массовых рентгеновских обследований и маммографы для скрининга на раннее выявление онкозаболеваний у женщин.