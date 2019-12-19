Владимир Сипягин поздравил юных жителей Владимирской области с наступающим Новым годом

18 декабря во Владимире, в областном Дворце культуры и искусства, состоялась первая в уходящем году Губернаторская ёлка. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравить ребят с наступающим Новым годом пришёл глава региона Владимир Сипягин.

«Как здорово, что сегодня здесь собрались ребята со всей Владимирской области. Желаю, чтобы каждый маленький человек, каждый, кто растёт у нас в стране, на нашей древней Владимирской земле, смог достичь того, о чём мечтает. А мы, взрослые, будем вам в этом помогать и верить в ваши дальнейшие успехи. Учитесь, развивайтесь, занимайтесь творчеством и спортом, любите и радуйте своих близких и учителей. Пусть ваша дорога в этом мире будет широкой, светлой и счастливой. Радости, здоровья и успехов в наступающем 2020 году вам и вашим родным», – обратился к присутствующим Губернатор.

.Фото: Администрация Владимирской области

Праздник объединил около 400 детей из многодетных, малообеспеченных и социально незащищённых семей, воспитанников школ-интернатов, а также отличников учёбы, победителей конкурсов и олимпиад. Все они приняли участие в интерактивной программе, посмотрели новогоднее представление «Аленький цветочек», покружили в новогоднем хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили сладкий новогодний подарок от Губернатора.

Этим праздником во Владимире началась череда новогодних представлений. Ещё две Губернаторские ёлки пройдут в областном Дворце культуры и искусства 19 и 20 декабря. А с 24 по 26 декабря 32 юных жителя Владимирской области примут участие во Всероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском Дворце. Для ребят будет организована культурно-развлекательная программа с посещением Московского планетария, музейного занятия «Старинная открытка» в Измайловском кремле и музея человека «Живые системы».