2019-12-19T10:13:38+03:00
Общество

Владимир Сипягин поздравил юных жителей Владимирской области с наступающим Новым годом

Поделиться:
..Фото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

18 декабря во Владимире, в областном Дворце культуры и искусства, состоялась первая в уходящем году Губернаторская ёлка. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравить ребят с наступающим Новым годом пришёл глава региона Владимир Сипягин.

«Как здорово, что сегодня здесь собрались ребята со всей Владимирской области. Желаю, чтобы каждый маленький человек, каждый, кто растёт у нас в стране, на нашей древней Владимирской земле, смог достичь того, о чём мечтает. А мы, взрослые, будем вам в этом помогать и верить в ваши дальнейшие успехи. Учитесь, развивайтесь, занимайтесь творчеством и спортом, любите и радуйте своих близких и учителей. Пусть ваша дорога в этом мире будет широкой, светлой и счастливой. Радости, здоровья и успехов в наступающем 2020 году вам и вашим родным», – обратился к присутствующим Губернатор.

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

Праздник объединил около 400 детей из многодетных, малообеспеченных и социально незащищённых семей, воспитанников школ-интернатов, а также отличников учёбы, победителей конкурсов и олимпиад. Все они приняли участие в интерактивной программе, посмотрели новогоднее представление «Аленький цветочек», покружили в новогоднем хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили сладкий новогодний подарок от Губернатора.

Этим праздником во Владимире началась череда новогодних представлений. Ещё две Губернаторские ёлки пройдут в областном Дворце культуры и искусства 19 и 20 декабря. А с 24 по 26 декабря 32 юных жителя Владимирской области примут участие во Всероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском Дворце. Для ребят будет организована культурно-развлекательная программа с посещением Московского планетария, музейного занятия «Старинная открытка» в Измайловском кремле и музея человека «Живые системы».

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Экспертный совет при губернаторе Омской области не ограничится проектом «Чистый воздух». Мы займемся и другими темами»
Председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов - о нацпроекте «Экология», зоне ответственности промышленного бизнеса и переходе на газомоторное топливо
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Новости 24
Двоим ковровчанам может грозить до 5 лет лишения свободы за оплату алкоголя чужой картой
У гостиницы "Заря" появился новый арендатор
Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
33-летний гусевчанин напал на женщину и вырвал сумку
Мэрия Владимира ликвидирует целый гаражный кооператив под строительство Рпенского проезда
Мэрия Владимира ликвидирует целый гаражный кооператив под строительство Рпенского проезда
В Суздальском районе ищут пенсионера - инвалида по зрению
Владимирэнерго предлагает дополнительные сервисы для потребителей
Во Владимирской области 66-летний мужчина совращал 11-летнюю дочь
У стен Кремля в Юрьев-Польском упала новогодняя ель
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса
Минстрой согласовал администрации Владимирской области руководителя департамента строительства