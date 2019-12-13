Владимир Сипягин обсудил с новым руководством областной клинической больницы вопросы развития этого ведущего медицинского учреждения региона

13 декабря Губернатор Владимир Сипягин проверил, как ведётся реализация национального проекта «Здравоохранение» в ведущем медицинском учреждении 33-го региона – Областной клинической больнице. Совместно с директором департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексеем Мозалёвым, новым главным врачом ОКБ Игорем Бондаренко и депутатом Законодательного Собрания Вадимом Серебровым Губернатор ознакомился с работой регионального сосудистого центра.

.Фото: Администрация Владимирской области

Заместитель главного врача ОКБ Андрей Мнёв продемонстрировал главе региона поступившее в рамках нацпроекта современное диагностическое оборудование – 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ) и УЗИ-аппарат экспертного класса с интраоперационными датчиками.

МСКТ предназначен для обследования пациентов регионального сосудистого центра, перенесших инсульты и инфаркты, а ультразвуковое оборудование – для визуализации сосудов головного мозга в процессе диагностики и сложных нейрохирургических операций.

Региональный сосудистый центр по нацпроекту «Здравоохранение» получит ещё целый ряд высокотехнологичного оборудования. В 2020 году – магнитно-резонансный томограф, в 2021 году – ангиограф, в 2022-2023 годах – оборудование для медицинской реабилитации пациентов, перенесших инсульт и инфаркт.

.Фото: Администрация Владимирской области

Техническое перевооружение регионального сосудистого центра позволит повысить качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи для жителей Владимирской области. В частности, уже сейчас запуск МСКТ нового поколения позволил в два раза увеличить число диагностических процедур и значительно расширить спектр исследований.

Вместе с тем существует и ряд проблем. Так, во Владимирской области нет регионального центра медицинской реабилитации для пациентов, перенесших инсульт и инфаркт. Существующие отделения этого профиля в полной мере не обеспечивают существующих потребностей, в результате чего пациенты вынуждены уезжать для прохождения курса восстановительного лечения за пределы региона. Губернатор поручил департаменту здравоохранения проработать этот вопрос, пообещав оказать содействие в решении проблемы.

Владимир Сипягин напомнил, что основная задача нацпроекта «Здравоохранение» –увеличение средней продолжительности жизни россиян к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. Этих результатов планируется достичь не только за счёт повышения качества и доступности медицинской помощи, но и путём активного продвижения здорового образа жизни.

.Фото: Администрация Владимирской области

«Администрация области прилагает все усилия для эффективной реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» и достижения поставленных перед нами Президентом России задач», – отметил глава региона.

Новый главный врач ОКБ Игорь Бондаренко проинформировал Губернатора о своих планах по совершенствованию работы всего больничного городка. В частности, поднимались вопросы развития акушерско-гинекологической корпуса. Владимир Сипягин выразил убеждённость, что новый руководитель ключевого медицинского учреждения региона эффективно использует весь свой опыт и знания для реализации намеченных целей.