Нарисуй рисунок о цирке

Присылай фото работы на почту promo@fdmedia.ru в срок с 12.12.19 по 23.12.19 для участия к конкурсе "Рисунок глазами ребёнка о цирке"на сайте KP.RU.

Автор лучшей работы получит билет в Легендарный цирк "Максимус" на шоу программу "Кремлёвская Ёлка" .

К участию приглашаются все желающие.

Торопитесь времени остаётся совсем немного.

Итоги конкурса будут опубликованны 24.12.2019 на сайте KP.RU

Организатор конкурса цирк "Максимус".Подробности по телефону 8(4922) 441332.