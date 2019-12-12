2019-12-12T10:50:37+03:00
Общество

Нарисуй рисунок о цирке

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..Фото: Александр ГЛУЗ
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Присылай фото работы на почту promo@fdmedia.ru в срок с 12.12.19 по 23.12.19 для участия к конкурсе "Рисунок глазами ребёнка о цирке"на сайте KP.RU.

Автор лучшей работы получит билет в Легендарный цирк "Максимус" на шоу программу "Кремлёвская Ёлка" .

К участию приглашаются все желающие.

Торопитесь времени остаётся совсем немного.

Итоги конкурса будут опубликованны 24.12.2019 на сайте KP.RU

Организатор конкурса цирк "Максимус".Подробности по телефону 8(4922) 441332.

ИСТОЧНИК KP.RU

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